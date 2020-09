Un camión atropelló a un auto en Lisandro Olmos

En horas de la madrugada de ayer se registró un fuerte accidente de tránsito en la localidad de Lisandro Olmos, cuando por razones que todavía intentan establecerse un camión y un automóvil impactaron en la zona de Ruta 36 y calle 52.

Debido al fuerte impacto la circulación de la vía pública se vio interrumpida por varios minutos, hasta que los socorristas removieron los rodados de la cinta asfáltica. En la escena trabajaron efectivos de la comisaria Decimoquinta, con jurisdicción en el lugar.

No obstante, a pesar de la gravedad del incidente, voceros detallaron que no hubo que lamentar heridos, sino que se trató solo de pérdidas materiales. De igual manera, según testigos, el rodado de menor porte habría sufrido daños de consideración.

Por su parte, en barrio Aeropuerto un motociclista y un sujeto que iba en bicicleta sufrieron lesiones leves, luego de chocar entre sí en la esquina de 4 y 604. Sin embargo, el hecho no pasó mayores y no fue necesaria la intervención del SAME.