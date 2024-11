Un hombre murió tras un impactante choque en La Loma

Nuevamente un accidente de tránsito ocurrido en nuestra ciudad terminó en tragedia, esta vez por el fallecimiento de un hombre que, luego de colisionar con su vehículo en el barrio La Loma, perdió la vida prácticamente en el acto. Los efectivos policiales acudieron al lugar y vieron que el coche de la víctima se había incendiado por completo, siendo consumido por las llamas.

Según consta en el parte oficial al que tuvo acceso Trama Urbana, el siniestro vial se registró en el cruce de las avenidas 31 y 38, en el límite con la localidad de San Carlos. En esa esquina chocaron dos automóviles marca Toyota Etios, terminando ambos arriba de la vereda casi sobre el ingreso a una inmobiliaria, aunque los motivos están bajo investigación.

Tras ser alertados mediante el sistema de emergencias 911, los uniformados de la subcomisaría La Unión acudieron al lugar de los hechos y al arribar divisaron a los dos rodados partícipes en el incidente, uno de ellos totalmente prendido fuego. En el interior de este último había una persona que para ese entonces ya no tenía, mientras que el otro era conducido por una mujer de 31 años.

De acuerdo a lo declarado por la conductora, ella se desplazaba por 38 y al llegar a la intersección de 31, el otro coche involucrado cruzó a gran velocidad con el semáforo en rojo provocando el fuerte impacto. Posteriormente, el coche del damnificado se incendió, por lo que fue necesario la intervención de los bomberos para poder apagar las llamas que destrozaron el auto.

Investigan lo sucedido

Les médicos llegaron poco después en una ambulancia del SAME, pero poco pudieron hacer para socorrer a la víctima que para ese instante ya había fallecido. En cuanto a la mujer, fue asistida allí mismo y se descubrió que no tenía lesiones leves que no revestían demasiado riesgo para su salud, por lo que no requirió un traslado hasta un hospital.

Por lo pronto, comenzó una investigación para determinar con exactitud cuáles fueron los motivos que descaderaron la colisión y si coinciden con la versión aportada por la implicada. A efectos de recolectar pruebas, los peritos de la Policía Científica realizaron una delimitación del perímetro y llevaron a cabo las tareas de rigor.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata, con una causa que fue caratulada como homicidio culposo y que tiene como imputada a la conductora.