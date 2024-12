Una joven con graves antecedentes penales apareció muerta y golpeada en su casa

Una joven de 26 años con graves antecedentes penales fue hallada sin vida y con un golpe en la cabeza dentro de su casa de Melchor Romero. Mientras la Justicia platense analiza lo sucedido, los familiares de la víctima aseguraron que “la mataron”.

Fuentes policiales indicaron que todo tuvo lugar en una casilla emplazada en las calles 527 bis entre 63 y 64, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 indicó sobre la presencia de una mujer, al parecer sin vida. Numerarios de la comisaria Decimocuarta, con jurisdicción en la zona, se hicieron presentes y, al corroborar la denuncia, convocaron a una ambulancia. Sin embargo, los galenos solo pudieron cerciorar que ya había perdido la vida, por causas que son motivos de profundo análisis.

“Fue el novio de la damnificada quien refirió que lo llamó un vecino porque la había visto herida, dentro del lugar”, aseguró un pesquisa, quien añadió que el lugar en donde se produjo el lamentable suceso en una vivienda precaria de pequeñas dimensiones. “La femenina estaba sentada y tapada con una manta hasta el pecho y una herida en el rostro a la altura del ojo derecho”, detalló.

Graves delitos

De inmediato se le dio intervención al Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, y sus detectives se entrevistaron con los vecinos del área. Sin embargo, no pudieron obtener material de interés para la causa.

Sí, explicaron los voceros judiciales, la víctima, identificada como Melina Antonella Tito, de 27 años y con domicilio oficial en 161 entre 518 y 519, tenía antecedentes penales. Por un lado, había sido denunciada el 7 se septiembre de este año por los delitos de “abuso de armas y lesiones“, en donde junto a otras personas atacó a un hombre tiros (le pegaron dos balazos en el tobillo y la rodilla izquierda) y a una mujer, que culminó con heridas en su mano.

A su vez, el 7 de noviembre allanaron su casa por una causa de “comercialización de estupefacientes y comercialización de estupefacientes al menudeo”. Además, ya tenía una causa de noviembre de 2018 por “tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad y infracción a la ley de drogas”.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para intentar dilucidar las causas del deceso, mientras que se ordenó la correspondiente operación de autopsia. El médico legista detectó “una lesión en el globo ocular derecho”, pero no logró aportar mayores precisiones.

Investiga la Unidad Funcional de Instrucción en turno número 5, donde se abrió una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

La familia de la damnificada, no obstante, está convencida de se que trató de un crimen, y se cruzó con la Policía: “La mataron y queremos que los agarren (a los responsables), expresaron. No está de más aclarar que hasta el cierre de la presente edición no se habían producido aprehensiones ni había sospechosos a la vista.