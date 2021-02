Una mujer chocó tres autos, volcó y mordió a dos policías

Una mujer de aproximadamente 30 años y conducía un Fiat Palio chocó en la mañana de este sábado tres autos y volcó en el barrio porteño de Floresta. Salió ilesa y atacó a dos policías que la venían siguiendo por su forma de conducir. Dos ambulancias del SAME tuvieron que acudir al lugar para contenerla.

Según informó C5N, los agentes presuponen que la mujer estaba alcoholizada porque luego del accidente mordió a dos de ellos y rasguñó a otro que conducía uno de los autos chocados. No le pudieron hacer un test de alcoholemia en el lugar por el estado en que estaba. Llamaron al SAME y no se dejó atender y cuando lograron tranquilizarla la trasladaron para hacerle los exámenes correspondientes.

Minutos antes del choque, los policías habían alertado que la mujer conducía de forma temeraria y la perseguían. Venía por Juan B. Justo y metros antes de cruzar la calle Belaustegui chocó un Fiat Siena, le arrancó el espejo, intenta escaparse por Belaustegui, chocó a un policía que estaba ingresando de una estación de servicio con su auto particular, un Peugeot Compact 207. Luego chocó contra un auto estacionado y cuando volcó impactó contra una camioneta.

El auto quedó inutilizable y cuando salió ilesa la mujer solo atinó a decir que la querían robar, y la estaban persiguiendo. Luego mordió en el antebrazo a una policía y a otro en el pecho. Ambos fueron atendidos por el SAME.