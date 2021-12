Una sombrilla se voló y se le clavó en la pierna a un hombre

El viernes a la mañana una ráfaga de viento que azotó a la ciudad de Mar del Plata, provocó un doloroso accidente cuando voló una sombrilla que terminó clavada en la pierna de un hombre.

El hombre de 34 años, que se encontraba con su pareja celebrando su primer aniversario, fue socorrido por los bomberos que debieron cortar el caño para poder trasladarlo al Hospital Interzonal General de Agudos.

El herido habló con la prensa local y dijo: “Llego gente de rescate con una de esas motosierras que cortan los árboles, no era una amoladora. Me avisaron ‘flaco esto va a vibrar y te va a doler hasta el alma’ y así fue. El dolor que sentí no se puede describir, me ponían morfina y no me hacía nada. Tenía mucho frío y taquicardia”.

“Yo fui atrás de una gorra y no puse la vista fija en la sombrilla que venía haciendo trompos por la arena y que en ningún momento creí que iba a llegar hasta mí”, relató.

"Yo a la sombrilla la vi a 30 ó 40 metros. La vi allá lejos, en ningún momento pensé que iba a llegar a donde estaba yo, era mucha distancia. Hoy con el diario del lunes creo que el gran aprendizaje que yo tengo es que, cuando se te pasa por adelante una situación que puede poner en peligro tu vida, todo lo demás es secundario”, afirmó.