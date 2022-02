Vecinos en alerta por un acosador de mujeres

Vecinos de la zona de 522 y 155 se encuentran preocupados por la presencia de un acosador de mujeres. Según denunciaron, el sospechoso se moviliza en una camioneta Kangoo y acosa a mujeres e intenta que se suban allí con él.

Además los vecinos indicaron que la policía no intervino en el caso por lo que comenzaron una campaña por redes sociales. "Este tipo anda molestando a las mujeres y las jode para que se suban a su vehículo", escribieron junto a una foto del supuesto acosador en su camioneta blanca.

"Se intentó hacer la denuncia correspondiente, pero (en la comisaría) dicen que, al no haber agresión y forcejeo, no pueden elevarla. Estuve presente para acompañar a denunciar a una de las chicas que molestó, pero este tipo sigue como si nada. Que esto no quede así nomás", explicaron.