Villa Elvira: le roban a un delivery y se llevan hasta las empanadas

Los motochorros le robaron hasta las empanadas a un delivery cuando estaba a punto de entregar uno de sus pedidos. Según trascendió, lo abordaron cuando se encontraba en la puerta de una vivienda ubicada en la zona de 90 y 117, de la localidad de Villa Elvira.

Si bien el lamentable episodio tuvo lugar el pasado fin de semana, se conoció ayer, y se detalló que sucedió cuando el damnificado llegó con su vehículo a entregar un pedido. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera bajarse del rodado, aparecieron dos individuos a bordo de una motocicleta.Amenazándolo con un arma de fuego, le exigieron que entregara todas sus pertenencias, como así también el efectivo que tenía encima.

“Dame la guita y el teléfono porque te hago”, habría dicho uno de los hampones según publicó InfoBerisso.

“Uno manoteo la puerta y el otro me apuntaba con una pistola 9 mm con la corredera para atrás, lista para disparar. Tengo que dar gracias que lo puedo contar, pensé que me tiraba”, le relató a dicho portal el damnificado, de quien detallaron también que se desempeña como Bombero Voluntario.

Sin que pudiera hacer nada para evitarlo, los ladrones le arrebataron su celular y su billetera. Pero lejos de conformarse con esto, se fueron hasta la parte de atrás del vehículo y comenzaron a robarse las cajas con empanadas que trasladaba el hombre, para después sí darse a la fuga con rumbo desconocido.

“Hace cuatro meses me había comprado el teléfono, todavía lo estoy pagando. Sé que lo material se recupera pero así no se puede vivir más, tengo mucha bronca”, concluyó el damnificado, que afortunadamente no sufrió ningún tipo de herida a pesar del mal momento vivido.

Cabe mencionar que trascendió que, durante la huida, los hampones también abordaron a una embarazada que estaba en la vía pública, a quien también amenazaron y le arrebataron su teléfono celular, para así luego acelerar su rodado y perderse de vista por las calles del vecindario. Todavía están prófugos de la Justicia.