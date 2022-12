Muerte de “Lolo” Regueiro: hoy deberá presentarse a declarar el titular de la Aprevide

En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Juan Menucci por la muerte del hincha de Gimnasia, César “Lolo” Regueiro, hoy deberá presentarse a declarar el titular de la Agencia Provincial contra la Violencia Deportiva (Aprevide), Eduardo Aparicio.

A mediados de noviembre, los abogados de la familia del hincha habían solicitado la imputación del funcionario, al argumentar así: “Habría estado presente en el estadio el día de los hechos, ocurridos el 6 de octubre”.

“Los profesionales, así como la familia Regueiro lograron recolectar notas periodísticas brindadas por el propio titular del Aprevide en diversos medios televisivos y radiales al día siguiente de los acontecimientos donde reconoce no solo su presencia en el lugar, situándose allí, sino además afirma haber brindado directivas inherentes a su función al personal policial”,precisaron en el escrito presentado en la Fiscalía n°5 de La Plata.

En una de las entrevistas radiales que dio Aparicio, él contó: “Cuando empezó a caer al estadio y estaban los jugadores, y se estaba desarrollando el partido, directamente lo llamé al referí, conjuntamente con el delegado de la AFA, y decidí suspender el partido. Les pedí que fueran al vestuario y así fue”.

Incumplimiento

Respecto a los fanáticos del “Lobo” y a la orden de cerrar las puertas de salida y de acceso al estadio, el funcionario explicó: “Si estas personas entraban, era una situación de desborde y peor todavía. Usted (le dice a un periodista) sabe muy bien que cuando la capacidad está al tope no se puede seguir entrando porque atenta sobre el espectador que está en el lugar. Entonces, es ahí donde se decidió, a través de la gente responsable, el cierre de las puertas porque me pareció que no podía ingresar nadie más. Había mucha gente afuera”.

En base a esas declaraciones y a otros elementos de prueba, el fiscal lo procesó y lo citó a indagatoria. Sin embargo, el mismo podría hacer uso de su derecho a no declarar sin que ello implique algún grado de culpabilidad en su contra. Menucci dijo: “Aparicio obró en incumplimiento de los deberes a su cargo, especialmente en lo que concierne a la evaluación del riesgo del partido”.

Por su parte, el comisario Juan Manuel Gorbarán había dicho que, minutos antes de que comenzaran los disparos de balas de goma y gases lacrimógenos, se informó: “La capacidad de la popular de puerta 14 y 21 (la tribuna Centenario, que da al Bosque) estaba al 100% y el resto en un 95%”, y añadió: “Por ese motivo uno de los directores de Aprevide ordenó cerrar la puerta 14 y la 21 previo a dejar pasar a dos remanentes más”.