Villa Elvira: se metieron en una casa y le robaron todo

Un número no identificado de delincuentes llevó a cabo un rabo bajo la modalidad escruche (atacar cuando los propietarios no están) en una vivienda de la localidad de Villa Elvira. Los sujetos se llevaron diversos elementos de valor y al momento no hay detenidos.

El episodio delictivo se dio durante horas de la madrugada, luego del temporal que azotó a la región. En el domicilio afectado, cuyos datos no se publican por solicitud de los damnificados, los hampones ganaron el interior tras escalar un muro. De esta manera, pudieron acceder a la parte posterior de la propiedad.

Una vez allí, y aprovechando la oscuridad reinante en la zona debido a que todavía no había amanecido y que no había luz debido al corte por la tormenta, los maleantes se pasearon por la casa con total impunidad, haciéndose con cualquier elemento de valor que encontraran.

Entre lo robado se encuentra un bicicleta, la cual fue comprada hace apenas un mes. Las víctimas todavía la estaban pagando. También se llevaron un televisor LED de 20 pulgadas, entre otros objetos. Ya con el botín en su poder, emprendieron la fuga y al cierre de esta edición nada se sabía de ellos.

Cabe mencionar que se cree que serían los mismos que cometieron varios robos en el vecindario, entre ellos el ataque vandálico cometido en el Centro de Fomento de Villa Elvira, ubicado en 120 y 76. No obstante, esto todavía no fue confirmado de manera oficial por las autoridades.

De hecho, uno de los sospechosos de dicho ataque fue detenido ayer en 116 y 73, luego de amenazar a una vecina con un cuchillo (ver página 15). Ante esta situación, los dueños de casa realizaron la correspondiente denuncia y ahora se encontraban “colocando rejas en las ventanas”, para así evitar que esta situación desagradable se repita.

Peligro en las calles de Villa Elisa

Por su parte, durante horas de la tarde desconocidos se metieron a una casa de Villa Elisa. Fue en la zona de 13 y 421, cuando los dueños de casa no se encontraban, y utilizaron un destornillador para forzar la entrada de la vivienda. Según trascendió, los malhechores se llevaron varias herramientas, como una amoladora, martillos y otros elementos relacionados con la construcción y el hogar. Asimismo, intentaron forzar otras puertas, aunque no pudieron hacerlo. No obstante, sí vaciaron varios cajones.

Otro comercio de City Bell fue víctima de la inseguridad

Luego del millonario robo que tuvo lugar en la localidad de City Bell, donde desconocidos ingresaron a dos locales de venta de roba ubicados en Cantilo y 13 C, ahora un nuevo negocio fue el blanco de la delincuencia. Se trata de la librería Nirvana, emplazada en la zona de Camino General Belgrano y 478 bis.

Los hampones, al igual que en el asalto anterior, destrozaron el frente con piedras y cascotes; una vez en el interior se hicieron con dos mochilas y la caja registradora, en la que había unos 1.000 pesos en efectivo .Una vez con el botín se dieron a la fuga con rumbo desconocido y al momento del cierre de esta edición los implicados permanecían prófugos. Cabe destacar que la librería atacada se encuentra ubicada en un complejo de comercios estrenados hace apenas seis meses.