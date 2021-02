Violencia de género a machetazos: “Me amenazaba diciendo que nos iba a matar a mí y a mis hijos”

La mujer de 31 años que sufrió un brutal ataque a machetazos por parte de su exmarido, un hombre de 36, sigue generando conmoción en Los Hornos. La víctima del hecho contó los tormentos que padeció durante años, relató que la abusaba sexualmente y afirmó que su expareja la había amenazado con matarla a ella y a sus cuatro hijos.

El violento episodio se registró en una vivienda de 162 bis y 63, hasta donde llegó el acusado con un arma blanca y dos cuellos de botella y la mantuvo cautiva. La discusión comenzó cuando el individuo le dijo: “Me dejaste por otro”, a lo que ella respondió: “Yo no te cambié, me canse de tus golpes”. La dramática escena fue observada por los menores de edad, quienes estaban dentro de la propiedad.

Tras el feroz ataque, Gloria contó que la relación con su esposo duró alrededor de 10 años y siempre fue violenta: “Él tomaba y abusaba sexualmente de mí”, dijo. Hasta que hace seis meses decidió separarse, porque “me maltrataba física y verbalmente cuando vivía con él”. Al mismo tiempo, destacó: “Me decía que no me iba a dejar en paz, que no me iba a dejar ser feliz, que iba a matarme”.

Por otro lado, remarcó que ante la repetición de las agresiones lo había denunciado, pidiendo la exclusión del hogar, pero el sujeto continuaba hostigándola. “Me llamaba todo el tiempo, me amenazaba diciendo que nos iba a matar (a ella y sus hijos) y se iba a matar él”, es el crudo relato de la mujer que terminó con varias heridas cortantes en el cuero cabelludo, brazos y el torso.

En este mismo sentido, contó que la primera vez que sufrió una agresión por parte de su exmarido fue hace dos años y sobre las advertencias del acusado, Gloria sostuvo que “estuve con miedo de que lo hiciera, no dormí todo este tiempo. Fui al secundario nocturno, tuve clases de violencia de género y ahí supe lo que me pasaba y pedí ayuda”.

Como informó Trama Urbana en su edición anterior, el hombre atacó a su exesposa y a sus excuñados, y cuando la Policía arribó al lugar, tomó a uno de sus hijos como escudo hu­mano para evitar la detención.

Finalmente, los oficiales lograron detenerlo, para luego trasladarlo hasta la seccional, donde se encuentra detenido por “tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones y privación ilegal de la libertad”.