Violenta entradera a metros de la Terminal

Durante el mediodía de ayer, una familia sufrió un violento asalto por parte de un grupo de al menos cuatro delincuentes. Estos se metieron en su casa de la zona 3 y 40, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus.

Después de sorprender a la propietaria en la entrada de su hogar, la obligaron a entrar amenazándola con un arma de fuego y luego redujeron al resto de los presentes. Poco importó que sea una zona transitada, ya que en cuestión de minutos logaron apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor, para después huir a bordo de un vehículo.

Ya sin la presencia de sus captores, los damnificados avisaron al 911, pero la Policía no pudo dar con los autores del hecho a pesar de realizar un operativo cerrojo en las inmediaciones. Cabe mencionar que, a pesar del dramático episodio, no hubo heridos de gravedad.

Los “rompeportones”

La “banda de los rompeportones” volvió a hacer de las suyas y ayer atacó otro edificio, está vez de La Loma, después de haber cometido un robo apenas 24 horas antes en un inmueble de Barrio Norte. Si bien quedaron captados por las cámaras de seguridad, al momento siguen prófugos de la Justicia.

En esta última oportunidad, quisieron volver a ingresar a una propiedad ubicada en la zona de 48 y 19, lugar que ya habían asaltado en febrero pasado, donde ingresaron a uno de los departamentos, golpearon a su propietario y se llevaron elementos de valor y dinero en efectivos.

Aparentemente, ahora quisieron repetir el mismo golpe y, en esta ocasión, para ingresar intentaron usar el mismo método que la vez anterior, romper los portones. No obstante, a pesar de que destrozaron la compuerta de entrada no lograron salirse con la suya y no pudieron abrir el acceso.

Tras varios minutos, desistieron de su accionar y se fueron del lugar sin robarse nada. Los damnificados descubrieron lo que había pasado horas más tarde y, al revisar las cámaras, se dieron cuenta que eran los mismos hampones que habían atacado otro inmueble a pocas calles apenas unas horas antes.