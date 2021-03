Violenta entradera en la casa del exjefe del Ejército Argentino

El exjefe del Ejército Argentino, César Milani, su mujer y varios empleados fueron asaltados por al menos cinco delincuentes que irrumpieron en su casa del partido bonaerense de San Isidro. Por el momento no hay aprehendidos.



Ante la prensa, el exmilitar retirado relató que “no era un grupo cualquiera sino profesionales que actuaron como una especie de grupo comando; huelo que atrás de esto hay personal de una Fuerza de seguridad”.



El hecho ocurrió el martes al mediodía cuando el hombre estaba en la vereda de su vivienda con un contratista que hacía refacciones, mientras que adentro se hallaban su esposa, la empleada doméstica y seis obreros.



“El portón estaba abierto porque estaban haciendo refacciones. Entraron primero tres o cuatro personas, yo justo salí a la vereda y aparecieron una o dos más que nos metieron adentro. Estuvieron unos 20 minutos y portaban armas importantes, como 9 milímetros y .45”, detalló.



Los hampones llevaron a todos a la planta superior y los encerraron en un vestidor para después apoderarse de dinero, objetos de valor, una pistola Browning 9 milímetros y una semiautomática calibre 40.



“Tenían 30 años, 35 años y actuaban con mucha naturalidad, no estaban drogados ni alcoholizados. Se mostraron totalmente tranquilos, siempre con armas afuera pero hacia abajo”, describió Milani y aseveró que prefirió no enfrentarlos, a pesar de que tenía armas que podría haber usado, ya que imaginó que esa situación podría haber producido daño físico a alguno de los presentes.



Tras concretar el atraco, los asaltantes escaparon en un VW Gol que luego fue hallado abandonado en la zona, y se analiza si tuvieron de apoyo a una camioneta Ford EcoSport.



Si bien para el exmilitar actuaron integrantes de una Fuerza de seguridad, los investigadores sospechan que se trató de un robo al voleo.