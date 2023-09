Violenta entradera en Villa Elisa: maniataron a un hombre y lo desvalijaron

Una violenta y salvaje entradera ocurrió en las últimas horas en la localidad platense de Villa Elisa, donde un hombre fue interceptado por al menos dos delincuentes que tras permanecer varios minutos en el interior de su casa, literalmente lo desvalijaron. Los hampones lo ataron, lo golpearon y se dieron a la fuga con una gran cantidad de elementos de valor que encontraron allí.

Según pudo reconstruir diario Hoy de acuerdo a lo informado por las fuentes consultadas, los hechos sucedieron en el interior de una vivienda ubicada en la zona de las calles 422 y 29. El damnificado estaba regresando a su hogar, cuando de pronto fue abordado por los malvivientes que lo intimidaron y a partir de allí empezó una verdadera pesadilla para el dueño de la finca.

La víctima llegó en su automóvil, entró a su domicilio y enseguida fue sorprendido por los maleantes que, según se supo, pudieron meterse a la propiedad por una obra en construcción lindera. Para controlar toda la situación y no pasar ningún tipo de sobresaltos, los ladrones decidieron actuar con pura crueldad, agrediendo físicamente al hombre e intimidándolo con sus armas de fuego.

Para no dejar rastros, tenían sus rostros cubiertos y usaron guantes de látex para evitar que sus huellas queden impregnadas en la casa. Además de los golpes, lo ataron de pies y manos utilizando una bufanda y unos cordones. Ya con el damnificado reducido, los sujetos comenzaron a recorrer todos los rincones buscando elementos de valor para llevarse.

Escaparon y son buscados

Para demostrar que no estaban dispuestos a irse con las manos vacías, lo amenazaron con dispararle si no les decía dónde estaban sus ahorros. Teniendo en cuenta que en varias oportunidades les juró que no tenía efectivo en su domicilio, los malvivientes le propinaron varias trompadas y patadas, además de insistir con pegarle un tiro.

Finalmente, tras varios minutos de tensión y luego de revisar todas las habitaciones, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido, con un jugoso botín compuesto por dos televisores, un proyector, una cafetera, una pava eléctrica, ropa, zapatillas y documentación. Todos esos objetos los cargaron al vehículo del hombre, con el cual escaparon perdiéndose entre las calles del barrio.