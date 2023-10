Violento asalto a una jubilada en la zona del Parque San Martín

Una jubilada de 79 años fue víctima de un violento asalto en La Plata. Al menos dos delincuentes armados la sorprendieron en su domicilio ubicado a pocas cuadras del parque San Martín y, para robarle todo lo que tenía, la ataron, la amenazaron y la golpearon.

Según la información que trascendió, los hechos ocurrieron durante la madrugada en el interior de una propiedad de la calle 27, entre 56 y 57. En ese preciso instante, la anciana estaba sola descansando en su habitación cuando de pronto los hampones la despertaron.

A pesar de que no se resistió al robo, los malvivientes quisieron demostrarle que iban a controlar la situación y la agredieron físicamente en varias oportunidades. Como si todo esto fuera poco, le ataron pies y manos para luego empezar a recorrer todos los rincones de la propiedad en búsqueda de los dólares que, presuntamente, la damnificada guardaba.

Finalmente, los ladrones se alzaron con una suma de dinero en efectivo que se desconoce hasta el momento. Con ese botín se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando a la jubilada atada e indefensa.

En tanto que, los efectivos policiales involucrados en el caso iniciaron la investigación para dar con los sospechosos y, al mismo tiempo, señalaron que a pesar del maltrato, la víctima sufrió lesiones que eran de carácter leve, por lo que se encuentra fuera de peligro.

Se hizo pasar por un cliente y robó una peluquería en La Cumbre

Un episodio de inseguridad se registró en una peluquería del barrio La Cumbre, donde un hombre ingresó simulando ser un cliente, pero luego robó y escapó con máquinas para cortar pelo.

Todo ocurrió en una barbería ubicada sobre la diagonal 73, entre 30 y 31. Según contó el dueño del local a esta multimedia, el sujeto “llegó, se sentó y me dijo que esperaba al barbero, que no estaba. Le ofrecí un café y, no sé por qué, me dio una sensación rara”.

En su relato, el damnificado puntualizó “en un momento que me distraje, sentí la puerta, salí y lo vi doblando en la esquina”. Por tal motivo, decidió seguirlo escondiéndose para no alertar al delincuente.

Finalmente, logró alcanzarlo a los pocos metros y, con la ayuda de los vecinos, pudo retenerlo hasta la llegada de la policía.