Violentos robos a mano armada en Villa Elisa y Los Hornos desnudan la creciente inseguridad

Los Hornos, Villa Elisa y Barrio Norte tienen poco en común pese a tratarse de localidades platenses, ya que están muy alejados unos de otros pero, si hay algo que los une (como a otros tantos lugares de la ciudad) es la pandemia de la inseguridad. Delincuentes atacaron en diferentes sectores de esos lugares y bajo diferentes modalidades, aunque también los une otro punto en común: todos se mantienen prófugos.

Uno de los hechos más violentos volvió a tener lugar en el Parque Pereyra, un área verde sitiada por los hampones que no se cansan de atacar a individuos que caminan por allí. En esta oportunidad, dos de ellos, armados, sorprendieron a cinco jóvenes durante la tarde del domingo y se alzaron con un jugoso botín consistente en cuatro bicicletas, cinco celulares y pertenencias personales de cada uno de ellos como mochilas con llaves, documentos y hasta antojos para ver.

“El robo fue a la altura de 406, entre los caminos Centenario y Belgrano”, contó la madre de uno de los damnificados, y agregó que los autores, consumado el suceso, “se fueron a toda velocidad para el Belgrano”.

Más y más casos

En tanto, un malhechor ingresó en la noche del sábado a un kiosco de 146 y 60 y segundos después huyó con lo que buscaba: dinero y elementos de valor.

Dentro del comercio encañonó a dos personas que allí estaban, las puso detrás del mostrador y no dejó de repetirles que las mataría en caso de que no entregaran todo lo que tenían. Así, se alzó con el cambio de la caja y con lo que llevaban encima las víctimas. No conforme, se robó también mercadería y, después sí, se dio a la fuga.

El accionar quedó registrado en una cámara de seguridad ubicada dentro del local, donde se ve con nitidez el ataque, pero ni aún así se logró dar hasta el momento con el implicado.

Además, sujetos desconocidos hicieron de las suyas en una Organización no Gubernamental (ONG) de calle 3 entre 44 y 45, a la que entraron al parecer durante la noche del domingo o la madrugada del lunes.

Poco les importó que el lugar sirva para dar contención a mujeres asediadas por la violencia de género, y que, además, esté en plena etapa de remodelación. Horacio, el cuidador del lugar, le contó a Trama Urbana: “Yo llegué a las 7 de la mañana (de ayer), vi la puerta abierta y al entrar noté que habían robado”. Enumeró que los delincuentes se llevaron “diez ventiladores, una computadora, un monitor, una máquina de coser, una radio y herramientas, porque estamos haciendo una obra”.

Aseveró que radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer, pero todavía no obtuvo respuesta alguna de las autoridades en cuanto a la posible aprehensión de los responsables.