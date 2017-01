El AEK de Atenas le sacó al Pincha la chance de sumar a Sergio Araujo

Ante la salida de Auzqui, el cuerpo técnico evalúa opciones para sumar un delantero, en caso de que la AFA apruebe un cupo más. Zampedri y un atacante que está en el exterior son las opciones vigentes

En el contexto de la transferencia de Carlos Auzqui a River, el cuerpo técnico y la dirigencia de Estudiantes vienen evaluando opciones para ocupar el hueco que dejará el atacante, en caso de que la AFA habilite un cupo más para sumar refuerzos. En tal sentido, fuentes dirigenciales reconocieron ayer que se iniciaron tratativas para sumar a Sergio Araujo, el exdelantero de Boca que pasó por Tigre y el Barcelona antes de recalar en Las Palmas de España.

Araujo fue ofrecido por el representante, que viene negociando por otros jugadores del plantel Pincha, pero en la operación apareció el AEK de Grecia y se terminó quedando con el préstamo del futbolista hasta junio.

Araujo estuvo al tanto de la posibilidad de regresar a la Argentina para jugar la Copa Libertadores con Estudiantes, pero se había puesto como plazo el sábado (fecha en la cual cumplió 25 años) para resolver su futuro. De hecho, terminó acordando su llegada al equipo de Grecia, debido a que la institución albirroja no pudo avanzar en las tratativas al no tener certezas sobre la posibilidad, o no, de sumar un atacante más.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, en el abanico de alternativas figuran Fernando Zampedri (delantero de Atlético Tucumán), Fernando Zuqui (volante ofensivo sin continuidad en Boca) y otro delantero que se encuentra jugando en el exterior.

Todo, de igual manera, está sujeto a la respuesta que pueda llegar esta semana desde la AFA.