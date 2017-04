La Bruja volvió e hizo historia en la Libertadores

Con 42 años, Verón se transformó en el argentino más veterano en jugar un partido de Copa. Superó a Gatti, quien ostentaba el récord desde 1986. Presidente y jugador, un caso único en el país

No hay antecedentes en la historia del fútbol argentino en Primera división de un caso igual: que un jugador entre a una cancha en la doble función de futbolista y presidente. Como tampoco de un jugador argentino que llegara a tanto en la Copa: con 42 años y 33 días, Juan Sebastián Verón se convirtió anoche en el futbolista nacional más longevo en jugar un juego de Libertadores. La Brujita superó a Hugo Orlando Gatti, quien disputó su último encuentro de Libertadores el 6 de agosto de 1986, cuando tenía 41 años y 11 meses. No habrá ninguno igual, no habrá ninguno...

Verón quedó ahora entre los cinco jugadores de mayor edad en jugar oficialmente la Libertadores. Por encima de él aparecen el brasileño Zé Roberto, con 42 años y 8 meses, aún en actividad como jugador de Palmeiras; Faryd Mondragón, quien el 9 de abril de 2014, con 42 años, 9 meses y 19 días, jugó su último partido para el Deportivo Cali; y dos arqueros de 42 años y tres meses: Ever Almeida (emblema de Olimpia) y Rogério Ceni (del San Pablo, el arquero que más goles hizo en el mundo: 132).

El quinto lugar de privilegio a nivel continental Verón se lo sacó anoche al uruguayo Oscar Aguirregaray (padre de uno de sus actuales compañeros, Matías) quien dijo adiós en la Copa a los 41 años y 6 meses.

Las estadísticas de la Bruja

- 58 minutos.

- 1 tiro de esquina.

- 26 pases correctos.

- 6 pases incorrectos.

- 4 recuperaciones.

- 0 goles.

- 2 faltas.

- 2 tiros.