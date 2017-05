Nelson Vivas: "Voy a ir de camisa, pero me voy a poner un pullover”





Nelson Vivas, centro de todos los comentarios durante el último partido que el Pincha empató con Boca, se refirió con gracia a su violenta reacción, y dijo que al clásico del sábado "voy a ir de camisa, pero me voy a poner un pullover”. Tratando de tomarse con humor aquel episodio, el técnico de Estudiantes confirmó que podrá estar en el banco ante Gimnasia, el sábado en cancha de Quilmes.

Vivas, que sigue en el centro de la escena por su viralizada reacción ante Boca, bromeó cuando le preguntaron cómo va a ir vestido, ya que la sanción será redimible por multa y podrá estar en el banco. Respecto al equipo, el DT dijo que probó esquemas distintos y mañana decidirá. En tanto, aún espera saber si podrá contar con Juan Ignacio Cavallaro para el partido.

"Ayer probé con Toledo y Viatri porque Juani (Cavallaro) no entrenó y hoy probamos de otra manera. Vamos a ver", sostuvo Vivas en la conferencia de prensa. El equipo podría ser Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Sebastián Dubarbier o Martín Aguirregaray; Augusto Solari, Rodrigo Braña, Juan Bautista Cascini, Juan Ignacio Cavallaro o Javier Toledo, y Lucas Viatri.

El entrenador volvió a hacer referencia a aquella reacción al arrancarse la camisa ante Boca, lo cual lo describió como un "hecho bochornoso" y que espera "no vuelva a suceder". Aún a cargo de un grupo, Vivas admitió que "no es la primera vez" que tiene una reacción cuestionable. "Es algo en lo que estoy dispuesto a trabajar. No soy violento, pero tengo ese rasgo en el que reniego. Tengo que cambiar y lo voy a hacer", aseguró.

