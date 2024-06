Llegando a la medianoche del jueves, Marcelo Méndez habló ante los medios en la conferencia de prensa pospartido donde el uruguayo analizó la victoria frente a Barracas Central pero también fue más allá, comentó cómo será la pretemporada en este receso y dio algunos indicios del mercado de pases. Respecto al triunfo ayer a la noche, el DT Tripero dijo: “Nos enfrentamos a un gran rival, es la primera vez que un rival nos supera por eso le doy un gran valor a la victoria cuando es así”.

Además agregó: “Es parte del juego que a veces el rival te complique, obviamente tenemos que mejorar porque jugando de esta forma no creo que ganemos muchos partidos. Estoy contento con la entrega y las ganas de ganar, en momentos importantes siempre apareció el equipo. Hoy apareció la eficacia que antes por ahi no tuvimos. Hoy no generamos tanto y nos llevamos el resultado, antes generamos mucho y erramos”.

Luego también Méndez hizo un pequeño análisis de este comienzo de ciclo en el Lobo y se mostró contento: “Es un buen arranque teniendo en cuenta las cinco fechas y Copa Argentina. Hoy quedó claro que hay que mejorar. Nos viene bien el parate para descansar, para trabajar en aspectos del juego y también para el mercado de pases”.

Justamente respecto al periodo de transferencias, el entrenador no tuvo pelos en la lengua y dejó líneas interesantes respecto a posibles salidas o llegadas: “Obviamente ya tuvimos reunidos con la dirigencia, no nos escapa la situación económica. Vamos a tratar de acertar en ese contexto. Además también se puede ir otro jugador sumado a que el mercado de pases está abierto por mucho tiempo. Vamos a cuidar el patrimonio del club y ya saben qué puestos queremos”.

Por último, en cuanto a la pretemporada que será desde el 24 de junio hasta el 13 de julio, el Charrúa afirmó: “Ya tenemos planificada la pretemporada, esta vez vamos a tener dos amistosos en los dos fines de semana previos a la vuelta al ruedo. Obviamente no vamos a tener descanso nosotros, este es el momento donde más se hace el trabajo invisible porque el teléfono no para de sonar”.