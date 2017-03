Habrá dos reuniones más en la jornada de hoy

Sergio Marchi: "Está todo igual, no hay fútbol"

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) afirmó hoy que “está todo igual” en cuanto a la negociación con los dirigentes por las deudas económicas.

“Está todo igual, no hay fútbol. No hablamos con la Comisión Normalizadora y nos presionaron con la conciliación obligatoria y con la quita de puntos, pero no tenemos ninguna propuesta económica firme. No vamos a iniciar el campeonato hasta que no esté saneada la deuda de los jugadores”, expresó el delegado gremial en rueda de prensa, en la salida del encuentro que mantuvo en la sede de Camioneros.

Se esperan dos reuniones más en la jornada: a las 16.30, los dirigentes en AFA, y a las 19, los capitanes en la sede de FAA.

