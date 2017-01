Sorpresas y ausencias para viajar a Estados Unidos

Nelson Vivas confeccionó la lista de 27 jugadores que disputarán la Florida Cup desde el próximo domingo. Hay bajas de peso y algunos jugadores ya empiezan a despedirse de Estudiantes

El 2016 ya es pasado. El plantel de Estudiantes transita las últimas horas de vacaciones antes de reencontrarse para viajar mañana hacia Estados Unidos, donde disputará la Florida Cup, evento internacional en el que el equipo de Nelson Vivas jugará contra Bayer Leverkusen de Alemania y Bahía de Brasil. Además, será la cita designada para la vuelta del presidente Juan Sebastián Verón al fútbol profesional.

A poco de tomar el vuelo, el DT confirmó la lista de viajeros, con 27 jugadores, destacándose las ausencias de Santiago Ascacíbar, Lucas Rodríguez y Jeisson Vargas, jugadores que están entrenando con las selecciones juveniles de Argentina y Chile respectivamente para disputar el Sudamericano Sub 20 en Ecuador a mitad de mes. A su vez, quedó confirmado que Gabriel Graciani no seguirá en el primer equipo y ya le están buscando club para que pueda sumar minutos en lo que resta de la temporada. Un caso similar es el de Gastón Gil Romero, quien no será tenido en cuenta.

Las novedades positivas son las presencias de Mariano Andújar y Carlos Auzqui, quienes tienen negociaciones abiertas para ser transferidos. El arquero cuenta con grandes chances de seguir en la institución pero el delantero tendría su futuro afuera del país (¿México?) y su transferencia podría cerrarse antes de fin de mes.

Por otra parte, se destaca la presencia del flamante refuerzo Sebastián Dubarbier y las de varios juveniles que intentarán sumar minutos en la Primera del Pincha, tales como Luciano Vargas, Iván Gómez, Bautista Cascini, Elías Umeres, Facundo Quintana (quienes ya jugaron), Leonardo Areal, Bautista Cejas, Emiliano Ozuna y Matías Ahumada Acuña.