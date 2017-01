Tevez se despidió de los hinchas de Boca: "es difícil decir que ya no soy jugador del club que amo"

Después del casamiento, la luna de miel y el descanso, finalmente Carlos Tevez apareció y se despidió de los hinchas de Boca. El delantero seguirá su carrera en el Shangai Shenhua de China, donde cobrará 42 millones de dólares por año.

"Quiero agradecerle a la gente de Boca por todo el cariño y amor que me dieron y sé que me van a seguir dando. No es fácil tomar la decisión que tomé, ni tampoco es fácil comunicarla. Es difícil decir que ya no soy jugador del club que amo", arrancó Carlitos en un video.

Y trató de explicar por qué se fue a China: "Es por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar decisiones porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club y las presiones que uno tiene en Boca. Más con todo el cariño y el apoyo que me dieron los hinchas"

