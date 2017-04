Verde en el juego, Rojo en los promedios

Camba cayó 1 a 0 de local ante Defensores Unidos y sigue en zona de descenso directo. El gol de la visita lo marcó Adrián Martínez

Luego de resignar puntos en condición de visitante,

a Cambaceres no le quedaba otra que sumar de local. Solo le servía ganar ante Defensores Unidos de Zárate. Sin embargo, perdió 1 a 0 en el estadio 12 de Octubre, y el tanto para el CADU lo marcó Adrián Martínez. Estuvo flojo en el juego y careció de generación de fútbol aunque contó con algunas llegadas de pelota parada y también con combinaciones aisladas.

Camba llegó a los 14 minutos del primer tiempo, en los pies de Diego Ledesma. El centro partió desde la derecha por medio de Juan Vinaccia, el “10” del Rojo entró por sorpresa al área, conectó y el arquero Juan Figueroa sacó sobre el ángulo izquierdo lo que era el gol, culminando con una tapada para repetir una y otra vez en los noticieros deportivos.

Inconexo en el medio pero con escapadas por las bandas interesantes, Cambaceres no pudo lastimar al CADU. Los cambios no le modificaron la cara al equipo. Con jugadas de pelota parada, el Rojo recién apareció por primera vez a los 34 de la primera etapa, tras una situación de riesgo que protagonizó Enzo Caroccia y no pudo usufructuar en pos de marcar.

En el inicio del complemento, Defensores Unidos golpeó con oficio. Ante la falta de concreción de Camba, la visita no perdonó. Tras una buena combinación, el balón le quedó en la puerta del área a Adrián Martínez, que marcó sobre el palo derecho de Juan Arias Navarro. La pelota ingresó al arco de manera clara y salió por un agujero en la red sobre el fondo de la ratonera.

Unos minutos más tarde, Diego Ledesma llevó peligro al arco del visitante. Pero solo fue eso, ya que no estuvo fino y Cambaceres volvió a perdonar en ofensiva. La falta de precisión y la adversidad en el marcador llevaron nerviosismo a los jugadores del Rojo.

Faltando dos minutos para que culmine el partido, cuando Cambaceres apretaba y asediaba a CADU, fue expulsado Franco Maraia por agredir a un rival en el área, y en la última, Juan Arias Navarro salvó al Rojo de terminar 2 a 0 abajo.

Los de Ensenada continúan últimos en la tabla de promedios, y si hoy terminara el campeonato, descenderían a la Primera D. A pesar de acumular 28 puntos y residir en el puesto 13 de la tabla de posiciones, Camba sigue comprometiendo su futuro en la categoría.

Hoy prestará atención a los resultados que obtenga Midland, cuando visite a Deportivo Armenio a las 15.30, y los otros dos rivales que interesan, Argentino de Merlo y Central Córdoba, que jugarán a la misma hora. El Rojo rogará que la Academia pierda para continuar a la misma distancia en puntos.

San Carlos no puede pecar de Bohemio en su rendimiento

Desordenada, despreocupada, holgazana o vaga son algunas de las características de una persona bohemia, según la definición del diccionario. Fiel al apodo de Atlanta, el rival del Celeste hoy a las 13.35, Villa San

Carlos debe mostrar lo contrario: compromiso y espíritu sacrificado, tal como lo hizo en el partido anterior, cuando superó a Estudiantes (BA). El partido, televisado por DirecTv Sports (canal 616) y con arbitraje de

Fernando Velarde, será en el estadio Genacio Sálice de Berisso, donde el conjunto dirigido por Facundo Besada deberá ganar para continuar incrementando el promedio.

Tal como se viene informando, Facundo Besada repetirá equipo. Así lo plasmó en la práctica de ayer por la tarde, antes de que los jugadores queden concentrados en el predio de 164 bis y 46. En tanto, Fernando Ruiz, director técnico de Atlanta, determinó un cambio para este partido: Nahuel Peralta ingresará en lugar de Joaquín Ochoa Giménez.