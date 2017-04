Trump dijo que China ayuda a EE.UU con Corea del Norte, pero que la situación "no es fácil"

"China nos ayuda con Corea del Norte. Mantuve un buen encuentro con el presidente Xi, hablamos horas y horas, es una excelente persona. Tiene gran poder pero no es una situación fácil", dijo Trump durante un mitin en Harrisburg, Pennsylvania, para celebrar los primeros 100 días de su gobierno.



Corea del Norte lanzó a las 5.30 de la mañana coreana (17.30 horas del viernes en Argentina) un nuevo misil balístico, lo cual tensó aún más el escenario político internacional y supuso un nuevo desafío a Estados Unidos.



Trump, quien fue informado sobre el lanzamiento, utilizó su cuenta de Twitter para criticar a Corea del Norte y volvió a involucrar a China en el conflicto: "Corea del Norte no respetó los deseos de China ni de su muy respetado presidente (Xi Jinping) cuando lanzó hoy, aunque sin éxito, un misil. ¡Mal!".



Durante el discurso en Harrisburg, el mandatario estadounidense insistió también en que las regulaciones medioambientales ahogan el crecimiento económico y son responsables de la pérdida de empleos en el país.



"En lo referido al Acuerdo de París sobre el clima negociado por Barack Obama, tomaré una gran decisión", agregó Trump, a propósito de la reunión entre sus consejeros, el martes próximo, para discutir un eventual retiro del país del acuerdo firmado en la ONU.



Las declaraciones de Trump se producen el mismo día que se celebraron multitudinarias marchas en defensa del clima y contra sus políticas de desregulación medioambiental en Estados Unidos, incluida una con miles de manifestantes en Washington.



Sobre otros temas, Trump reiteró en Harrisburg que se construirá el muro con México, a pesar de que el proyecto sufrió demoras por la falta de fondos.



También aclaró categóricamente que "tendremos a los terroristas ligados al radicalismo islámico fuera de nuestro país", atacando nuevamente y con vehemencia a las llamadas "ciudades santuario" como Nueva York y Los Angeles que tienen programas de protección para inmigrantes ilegales y refugiados.



Durante el mitín, Trump volvió a atacar a medios de comunicación a los que calificó como "fábricas de noticias falsas" citando, entre otros, a la cadena CNN y el New York Times.



"La política de Washington y los medios de comunicación están esta noche reunidos -dijo refiriéndose a la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca- pero el

presidente no está. El prefirió pasar la velada con personas mucho mejores".



En su primera alocución semanal emitida hoy, Trump dijo estar convencido de que los primeros 100 días de su gobierno "son casi los más exitosos de la historia de nuestro país".

