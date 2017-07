Andrea Ghidone: “Sé que voy a morir bailando el tango”

La exvedette le dio un portazo a la revista porteña y participa de un show de danza que recorre el mundo entero. En diálogo con este medio, la rubia habló sobre su próxima producción teatral

Corría 2008 cuando Andrea Ghidone abandonó su Montevideo natal para instalarse definitivamente en Buenos Aires. Desde ese momento, no paró de trabajar e integró Vedettísima, Fantástica, Bravísima,

Barbierísima, y Escandalosas, las piezas teatrales producidas por Carmen Barbieri, galardonadas con los premios Estrella de Mar. También participó de los reality shows Bailando por un sueño y Celebrity splash. Luego daría sus primeros pasos en televisión con participaciones en Dulce amor, Farsantes, la miniserie Boyando e Implacables, el magazine conducido por Susana Roccasalvo.

Alejada de los escándalos mediáticos, la uruguaya se abocó exclusivamente al espectáculo de tango. El año pasado lanzó Tango secreto, y ahora se encuentra produciendo un nuevo show con el que planea recorrer el mundo entero. Al respecto expresó: “Trabajar en esta puesta en escena es muy importante para mí. Le dedico muchas horas porque no quiero improvisar”.

Ahora que encontró nuevos horizontes, Ghidone apuesta fuerte a la actuación y al desarrollo de su incipiente carrera como productora. En cuanto a su situación sentimental, confesó que está soltera, dedicada a la crianza de su hija Natacha y enfocada en la profesión artística.

En una entrevista exclusiva con este medio, la artista habló sobre su alejamiento de las plumas y la actualidad laboral en la Argentina.

—¿Extrañás el teatro de revista?

—Soy una mujer muy desapegada porque vine desde otro país. Después de estar yendo y viniendo con mi hija, nos instalamos en Buenos Aires. Eso me trajo un distanciamiento con lo familiar y rompí con los afectos para poder dedicarme a mi carrera. Hoy no extraño nada. Considero que uno elige las cosas, aunque en algún momento quizá la vida no te las permite, pero seguro que otras puertas se abren. Esto es un legado más que tengo junto al tango. Uno a la carrera artística le va sumando aristas como la actuación, el cine, el teatro y todas las herramientas que son maravillosas. Hice una temporada increíble con Aníbal Pachano y fue un aprendizaje, un curso acelerado por la cantidad de conocimiento que tiene sobre los escenarios. Me enorgullezco porque trabajé con los grandes de este país maravilloso.

—¿Cómo fue el momento en que decidiste abocarte al tango?

—“El tango te espera”, dice una canción. En algún momento me captó y no me soltó más. Sé que voy a morir bailando el tango, porque me lleva a lugares únicos. Solo tuve esta sensación con mi hija. Siento que me deriva a un costado maternal, porque es mi consagración en esta vida. Ser madre es una bendición porque un hijo te hace crecer, te ayuda a ver las cosas de otra manera y seguís siempre para adelante. Es todo un tesoro.

—Viajaste recientemente a Estados Unidos, ¿será uno de los lugares donde planeás llevar tu nuevo espectáculo?

—Si viajás a cualquier lugar y decís que sos de Argentina te relacionan con Maradona, Messi, el Papa Francisco y el tango. Justamente, viajé a Estados Unidos para ver algunas obras, pero además porque será un punto cercano a los lugares donde llevaré mi nuevo espectáculo de danza. El show estará basado en el tango porque es lo mejor que me pasó en la vida. El proyecto tiene que ver con cosas que estoy escribiendo y será una gran sorpresa. Gracias a este género descubrí una maravilla adentro mío que no sabía que estaba. Lo que sucedió no fue por mí, sino porque esta danza es patrimonio de la humanidad. Además, tiene un contenido que es incalculable y un afuera muy bello y estético.