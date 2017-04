¿Angelina pasará una vez más por el altar?

La actriz estaría a punto de contraer matrimonio con el cuarto hombre de su vida, a siete meses de su separación de Brad Pitt

Es un hecho que la pareja Brangelina, o lo que queda de ella, ya no es más que un recuerdo lejano. Después de los conflictos por sus hijos, los problemas de Brad Pitt y las vacaciones en Camboya, Angelina Jolie estaría lista para seguir adelante con su vida.

Según contó un amigo de la familia, la actriz estaría a punto de casarse con un británico de poco más de cuarenta años con el que comenzó su relación poco tiempo después de haberse separado de Pitt. ¿Cuándo? La flamante pareja estaría totalmente ansiosa por celebrar el casamiento, y el evento se realizaría nada más y nada menos que el próximo 24 de abril.

Vale destacar que Brad y Angelina se separaron el pasado 19 de septiembre, hace tan solo 7 meses. A pesar de ello, Jolie estaría muy convencida de su decisión y de su romance con quien podría convertirse en su cuarto esposo, por lo que ahora intenta acelerar el papelerío del divorcio.

Según cuenta el sitio In touch weekly, Brad Pitt no está muy contento con la noticia. De hecho aseguran que el actor cree que el nuevo matrimonio de su expareja es una forma de vengarse de él. De todas maneras, lo que más le preocupa tiene que ver con la tenencia de los hijos, ya que es un tema que aún no se ha resuelto.

Tiempo después de haberse distanciado, Angelina y Brad lograron un acuerdo por la custodia de los seis hijos que criaron juntos. Es por eso que a través de la Justicia se dictaminó que todos ellos quedarían bajo la responsabilidad y el cuidado de la actriz, mientras que el protagonista de El club de la pelea podría visitarlos ocasionalmente.