Antonio Gasalla amenazó con pegar el portazo

El humorista quiso rescindir su contrato luego de la polémica suscitada con Fátima Flórez en el último programa de Susana Giménez

Sin dudas esta fue una semana caliente para la televisión, con la polémica suscitada en el último programa de Susana Giménez. Recordemos que Fátima Flórez fue cortada del sketch de la empleada pública, que encabeza Antonio Gasalla junto a la diva, y comenzó a correr la versión de que el humorista había solicitado exclusividad.

Ante esto, Fátima rompió el silencio y, sin acusar a nadie, primero se desentendió del tema. Sin embargo, ayer, la artista rompió en llanto: “Me fui rara el domingo pasado porque mi lugar era otro. Quiero darle lo mejor de mí a la producción y al programa, y en (solo) un minuto, uno no puede desarrollar algo: decís un chiste y ya te tenés que ir. No pretendo quedarme mucho tiempo. Lo mismo que cuando hice a Cristina, que estuve nueve minutos. Es el programa de Susana, en primer lugar, y Antonio tiene su gran bloque, pero me gustaría tener un desarrollo y confío en que la producción encuentre mi lugar”, dijo la actriz desconsolada. “La amo a Susana, es mi ídola y estoy recontra agradecida y feliz. No quiero que nada opaque eso”, agregó.

Pero como si esto fuera poco, quien apareció en escena, y muy furioso, fue Gasalla, amenazando con dejar el ciclo de la diva de los teléfonos. El humorista pidió a su abogado, Miguel Ángel Pierri, que revise el contrato con el programa para intentar rescindirlo. Además, tras las declaraciones de Flórez, se comunicó con ella para “aclarar los tantos” y decirle que la producción nunca le había confirmado que se sumaría al sketch en cuestión.

Por último, se rumorea que el capocómico estaría ofuscado por la actuación del trío Midachi, que se incorporó este año al ciclo. A Gasalla no le habría gustado que el trío se vistiera de mujer, y reclamaría tener él la exclusividad de transformarse en un personaje femenino.

Finalmente, el abogado de Gasalla confirmó en su cuenta de Twitter, luego de una reunión con la producción, que el domingo su represetando estará en lo de la diva.