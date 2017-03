Carmen Barbieri, feliz por Fede y Laurita, pero en problemas

La madre de Federico Bal, Carmen Barbieri, contó cómo fue que su hijo y su nuera le anunciaron el flamante noviazgo, pero también contó por qué esta relación le está trayendo problemas.

“Vino Federico a mi casa con Laurita, y a mí me dio una inmensa alegría verla porque es una gran compañera. Me dijo: Mamá, nos amamos. Les di mi bendición y le contesté a Fede: Ojalá te portes bien. A los dos les avisé que les van a pegar duro en los medios, pero que si hay amor no necesitan más nada”, dijo la ex de Santiago Bal. Carmen se mostró feliz porque ve a su hijo renovado, alejado de las drogas, haciendo deporte, y enamorado de una persona que siempre quiso.

Pero no todo es color rosa para la vedette. Ayer a la mañana Laurita fue captada por las cámaras saliendo del departamento de su suegra, después de haber pasado la noche con Fede. La cuestión es que a Barbieri le llegó una intimación. “Recibí una alerta del consorcio de mi edificio manifestando que si siguen los medios en mi puerta tengo unos meses para mudarme”, contó la actriz.