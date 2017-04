Charly le recomendó al Indio Solari que venda su casa y pidió por la vuelta de los Redonditos

Charly García acaba de editar Random, su nuevo disco, y la presentación distó muchísimo de lo que fue el último recital del Indio Solari en términos de convocatoria. García decidió hacer un show más íntimo, en un evento que se anunció en las redes sociales de un momento para el otro.

Ahora, en una nota con la revista Billboard, el ex-Sui Generis se refirió al recital que brindó Solari en Olavarría, por el cual se levantó un polémico debate en el país. Charly afirmó que lo que sucedió en la ciudad bonaerense no lo sorprendió y contó que “el último show así de masivo yo lo di acá en Puerto Madero”.

García aclaró que no tiene nada contra el Indio, y que “es jodido que te pase eso”, pero también sostuvo que “demasiado ego en el rock and roll es peligroso”. Asimismo, cuando le preguntaron si le diría algo a su colega, Charly fue contundente: “Que se deje de joder, que la pase bien, que venda la casa esa que tiene (refiriéndose a la mansión de Parque Leloir) y que rocanrolée. Eso es lo que a él le gusta. Le diría que tenga a Skay al lado. A mí me gustaban los Redonditos”.