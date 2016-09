De mago a jefe narco

Daniel Radcliffe es reconocido por su eterna interpretación de Harry Potter, el mago más taquillero de los últimos tiempos. El joven actor trabajó en infinidad de personajes que enriquecieron su extensa carrera y le permitieron demostrar que es capaz de encarnar otros roles por fuera de la magia. Ahora será un jefe del narcotráfico en el filme We do not forget, que relata la histórica pelea y posterior enfrentamiento entre el cártel Los Zetas y la agrupación Anonymous en una ciudad en las afueras de México.

Esta obra está escrita y dirigida por Zach Helm y Zach Quinto será el otro protagonista.