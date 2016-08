De tal palo, tal astilla





Lily Rose Depp es la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. A sus 17 años, es una de las actrices del momento y por su belleza llegó a la cima. Está por estrenar la película Planetarium

Lily Rose es el fruto del amor entre una de las estrellas mejor remuneradas en la historia de Hollywood, Johnny Depp, y de la cantante, actriz y modelo Vanessa Paradis. La jovencita lleva el arte en la sangre y una notable influencia por parte de sus padres, quienes han estado a la vanguardia desde siempre, tanto en sus vestuarios como en las interpretaciones artísticas.

La primogénita, cuya belleza y talento son indiscutibles, tiene una incipiente carrera en las pasarelas y también algunas participaciones en filmes y videos musicales. Durante una entrevista reciente, Lily asumió que no tuvo una infancia convencional, aunque eso no significa que no la valore o quiera cambiarla. Al respecto, dijo: “Tengo 17 años, pero no he sido imprudente como el resto de los adolescentes. Crecí de una manera diferente a mis amigas, pero también he tenido la oportunidad de vivir experiencias interesantes como intérprete”.

Siguiendo la trayectoria de sus padres, la joven se encuentra próxima a estrenar la película Planetarium, en la que comparte elenco junto a Natalie Portman. En cuanto a la fama y la exposición pública, la modelo es consciente de que para construir una carrera en el mundo artístico deberá renunciar al anonimato.

Los actores han criado a su hija con absoluta libertad, enseñándole valores para transitar la industria del cine, caótica y compleja, respetando la vocación natural de la adolescente. “Mis padres me enseñaron a ser independiente, a no dejarme manejar por nadie, y a elegir trabajos que me apasionen”, dijo la joven actriz.

El protagonista de Piratas de Caribe se refirió a la relación que mantiene con su hija, afirmando que confía en ella, porque la joven tiene “la cabeza sobre los hombros”, pero aún así no deja de preocuparse por su bienestar, tal y como lo haría cualquier padre. Además, expresó: “Es divertido ver cómo crece, de bebé a niña, a adolescente. Estoy orgulloso de ella y de la relación que tenemos, porque no le da miedo contarme cosas. Somos muy unidos”.