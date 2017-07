“Desde chica, tenía unas ganas irrefrenables de trabajar en la actuación”

En diálogo exclusivo con este medio, Laura Oliva repasó su carrera y recordó sus primeros pasos en el medio de la mano de grandes nombres del espectáculo

Estudiante de danza desde los cuatro años, Laura Oliva supo desde muy chica que quería ser actriz y brillar arriba de las tablas. A los 19 años, dio una audición como bailarina en el circo Rodas e hizo una temporada en Mar del Plata. Más tarde, participó como actriz en las obras de teatro El lobo de Asís y Pantaleón y las visitadoras (de Mario Vargas Llosa); pero fue en el año 1994 cuando finalmente obtuvo la gran oportunidad de su carrera artística. “La producción estaba comenzando a armar Nico, el programa con Nicolás Repetto que iría al mediodía en Telefe. Entonces necesitaban gente para formar una tribuna que lo acompañaría. En ese momento yo estaba haciendo el infantil Hansel y Gretel junto a Pablo Codevilla, quien me hizo saber de la apertura del casting y me dijo que me presentara”, recordó la actriz.

En dicho programa, Oliva presentó varios personajes, como la jubilada Ofelia y Olivetti. También Nicolás Repetto la invitó a participar en el ciclo cómico Infómanas, donde compartió dos años con Antonio Gasalla. Luego, Jorge Guinzburg la convocó para estar con Elizabeth Vernaci en su Peor es nada, en donde participó en diversos sketchs. Más tarde protagonizó otro programa de entretenimiento, Grandiosas, junto a Fanny Mandelbaum y Karina Mazzocco, el cual afianzó su carrera.

Actualmente, Laura conduce Hacete de Oliva, un late night show que se emite en canal público de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Hoy, la artista recorrió su carrera y habló de su presente profesional.

—¿Cómo te iniciaste en el camino de la actuación?, ¿es cierto que te acercaste a la profesión gracias a Thriller de Michael Jackson?

—Si, cada vez que veía el video lloraba desconsoladamente. Así me di cuenta que quería bailar y empecé a estudiar danza. Desde chica, tenía unas ganas irrefrenables de trabajar en la actuación, que era lo que me gustaba en aquella época y que continúa apasionándome hasta nuestros días.

—¿Qué podés contarnos de la experiencia de trabajar con Nicolás Repetto, Jorge Guinzburg y Antonio Gasalla?

—De todos aprendí mucho y traté de absorber lo más posible, porque son tres grandes profesionales. No se puede pasar por la experiencia de trabajar al lado de ellos y no salir modificado para bien.

—¿Seguís viendo a las chicas de Grandiosas?

—Fanny Mandelbaum, Karina Mazzocco y yo somos tres amigas. Más allá de dónde nos conocimos, hoy por hoy somos tres mujeres que comparten todo. No me imagino la vida sin ellas.

—¿Sos una militante de la honestidad brutal?

—No sé si diría una militante, pero claramente la prefiero. Si me das a elegir, siempre optaré por la verdad por más dura que sea.

—¿Qué opinás sobre la televisión actual?

—Me encanta porque la amo, la consumo y la valoro. En la televisión actual hay de todo, si no encontrás lo que querés, es porque no existe (risas).

—¿Te gusta hacer musicales o preferís el teatro clásico?, ¿hay algún género o formato que te quede más cómodo?

—Me gusta el material que me permita expandir el abanico de posibilidades. En una época, el musical fue el desafío que me llevó a incorporar nuevas disciplinas como, por ejemplo, el canto. Con respecto a la comodidad, el escenario es mi lugar en el mundo, así que siempre me siento cómoda en él.

—¿Cómo es el balance entre lo recorrido y lo que queda por hacer?

—Espero que todavía falte mucho por hacer.