Delfina Chaves: “Fue un desafío gigante”

Ya está disponible en MAX Felices los 6, la nueva serie de Diego Kaplan, protagonizada por Nico Furtado, Delfina Chaves, Juan Sorini, Fede Salles, Malena Sánchez y Paly Duval, explorando el poliamor con humor y mucho desparpajo. Para conocer más detalles de la serie, que estrena episodios todos los jueves, hablamos con Chaves, quien en breve regresa a Países Bajos para retomar grabaciones de la segunda temporada de Máxima, la serie sobre la reina.

—¿Cómo fue entrar en el universo de Diego Kaplan? ¿Da miedo? ¿Vértigo? Ahora que ya viste Felices los 6 y cómo quedó…

—Me parece que en una serie así, desde el primer momento que leí el guion era necesario que todos estemos jugando al mismo juego. Y me parece que Kaplan es como que explicó las reglas del juego, dijo, bueno, este juego lo vamos a jugar así y me parece que eso era crucial, sobre todo en una comedia donde todos tenemos que hacer lo mismo, no podemos estar cada uno dividido. Kaplan es muy especial, es maravilloso. Nos ponía ciertas canciones para ciertas escenas, nos invitaba un domingo a su casa y nos cocinaba un asado, es así como se lo ve, audaz, pícaro, que no tiene miedo a innovar, a probar, y lo que necesita esta serie de cuestionar, incomodar, esa creo que es la palabra, porque él incomoda sin faltar al respeto y para eso genera un terreno de mucha seguridad y comodidad ahí.

—Usaste la palabra incomodar, ¿qué fue lo más incómodo de todo lo que hiciste y que vemos tan divertido y tan incómodo a la vez en el set?

—Para mí es hacerse preguntas y decir, bueno, por ejemplo, mi personaje que está en pareja no de forma exclusiva, pero está en pareja con una mujer, y de repente también de forma no exclusiva está en pareja con el personaje de Juan Sorini, que al mismo tiempo está en pareja, no exclusivamente con el personaje de Male Sánchez, que es mejor amiga de mi personaje... Como poder mantener a todos el mismo nivel de interés y amor, porque conoce al protagonista de la serie que vende esta pareja de amor, significa que ellos pasan a ser menos, entonces para mí también estaba el desafío decir bueno son todos. Esta tipa los mira a todos con los ojos, con el mismo nivel de amor y eso para mí fue un desafío. Las escenas con ellos, con Juan, con Paly y con Nico, que para ella son distintas clases de amor, y distintas clases de atracción, pero no menor medida, no es cuestión de comparar. Y el frío, no sé si incómodo, pero bueno, si las cuestiones climáticas muchas veces afectan a la actuación.

—La serie la hicieron hace un tiempo, sos muy buena comediante, pero, ¿te da ganas de hacer más comedia?

—Para mí fue un desafío gigante y yo no me llamaría a mí misma como comediante, ni sabía que era algo que yo ya traía. Yo aprendí mucho de todos, pero principalmente de Kaplan y de Nico, el timing de la comedia, lo que manejan muy bien los silencios también, para mí fue un aprendizaje nuevo, fue un re desafío para mí. Yo no nunca había hecho comedia y muchas veces no me dejaban como en otras ficciones hacerlo, porque generalmente la comedia es del villano o de otros personajes, siempre la heroína, protagonista, sufre. O sea, de repente puede mostrar un personaje con este color, y poder aprender y entender qué me decía, este es el ritmo, como que es una técnica, un ritmo que hay que aprender eventualmente.

—Generalmente, cuando componés, piensan en ustedes y en el equipo digo, pero acá era clave, los seis como que están en un nivel muy similar, ¿cómo es eso de entregarse y saber que necesita el otro para poder también uno lucirse dentro de lo que está haciendo?

—Es donde me da más seguridad, trabajar cuando soy parte de una rueda y todos tocamos un botón distinto. Yo ahí es donde más me tiro a la pileta, me tiro sin mirar. Cuando es en grupo, hay algo de la grupalidad que me da mucha seguridad porque es donde a mí me falta el otro equilibrio y lo que a mí no me sale a vos te va a salir y nos vamos a enaltecer y hacer brillar unos a otros. A mí eso me daba más seguridad que una escena donde yo... donde la tengo que defender sola y la serie pasa viste, a mí me da más miedo, me da más cagazo a mí. El trabajo en equipo siempre es más divertido y siempre crece con el aporte de cada uno y al final termina siendo algo mucho más grande, mucho más rico que lo que era antes.

—Pude ver cuatro capítulos y quiero ver más, pero digo, para aquellos que quieren entrar en el mundo de Felices los seis, ¿por qué tienen que hacerlo?

—Porque se van a divertir mucho, van a aprender, van a conocer un mundo nuevo.