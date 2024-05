Madonna hizo delirar a más de un millón y medio de personas en Brasil

Desde 2013 que Madonna no visitaba Brasil y aceptó la oportunidad de poder regresar como cierre de su gira The Celebration Tour, con la que recorrió 40 años de carrera, en un show icónico y gratuito en Copacabana, Rio de Janeiro. Para el espectáculo llegaron de todo el mundo fanáticos que supieron que era una oportunidad única que no se podían perder. En 2006, en la misma playa, se habían presentado los Rolling Stones, reuniendo a 1,5 millones de espectadores; ahora Madonna los superó con una audiencia de más de 1,6 millones que vibraron al ritmo de sus canciones.