Llega la apasionante Feud: Capote vs. The Swans

Capote vs. The Swans, la segunda entrega de la premiada serie de antología de Ryan Murphy, estrena todos sus episodios el 8 de mayo en Star+.

El nuevo drama está basado en el libro best seller de Laurence Leamer Capote’s women: a true story of love, betrayal, and a swan song for an era, y cuenta cómo el aclamado escritor Truman Capote (Tom Hollander) se rodea de un círculo de mujeres de la alta sociedad, ricas y glamorosas, que ­definieron una era pasada de la élite neoyorquina, a quienes apoda “los cisnes”.

El grupo incluye a la gran dama Bárbara “Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) y Lee Radziwill (Calista Flockhart). Encantado y cautivado por estas damas, Capote se introduce en sus vidas, entablando una amistad y convirtiéndose en su confidente, para luego traicionarlas escribiendo una ficción sobre sus vidas, exponiendo sus secretos más íntimos. Cuando se publica en Esquire un extracto del libro Plegarias atendidas, la obra magna de Capote, su relación con “los cisnes” se destruye completamente, desterrándolo de la alta sociedad que tanto amaba y enviándolo a una espiral de autodestrucción de la cual finalmente nunca se recuperaría.

Completan el elenco protagónico Demi Moore (Ann “Bang-Bang” Woodward), Molly Ringwald (Joanne Carson), Treat Williams (Bill Paley), Joe Mantello (Jack Dunphy) y Russell Tovey (John O’Shea). Escrita por Jon Robin Baitz, Feud: Capote vs. The Swans está dirigida por Gus Van Sant, Max Winkler y Jennifer Lynch, con la producción ejecutiva de Ryan Murphy, Alexis Martin Woodall, Baitz, Van Sant, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Naomi Watts, Eric Kovtun y Scott Robertson. Es una producción de 20th Television. La primera entrega de Feud, Bette and Joan, ya se encuentra disponible en la misma plataforma.