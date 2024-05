Lourdes Ferro: “Antes de lo que crean van a estar bien”

La reconocida astróloga uruguaya Lourdes Ferro regresa a la Argentina para presentar 22 pasos. El camino del tarot hacia la prosperidad, donde nos propone recorrer 22 pasos, inspirados en los arcanos del tarot, como un desafío para el autoconocimiento. En exclusiva, hablamos con ella para conocer más detalles de su trabajo.

—¿Cómo estás viviendo las primeras horas en el país?

—Fuimos directo a la feria ya, a ver cómo estaba, es el tercer año que se presentó la Guía astrológica en la feria y es el primer año que presento este otro libro, que sale siempre en el Uruguay a mitad de año, el primer semestre siempre estamos presentando un libro que tiene que ver con la temática, pero no es la astrológica y, año a año, desde el 2019, que siempre tenemos la guía.

—¿De qué va este nuevo libro?

—22 pasos. El camino del tarot hacia la prosperidad es un libro que se trata de entender más allá que la astrología, yo soy investigadora en astrología y en el tarot, creo que, no sé, fui antes tarotista, tenía un abuelo astrólogo y tarotista, y siempre había libros para leer sobre el tema y a partir de ahí es que empecé con esto. Soy bastante curiosa también, me encanta pintar y 22 pasos es como mi interpretación de los 22 arcanos del tarot, donde realmente son los 22 arcanos, porque cuando uno habla de tarot parece que uno habla de algo totalmente oscuro, pero permanentemente estamos en situaciones que están vinculadas con un canon secreto, misterio o un arquetipo, entonces, lo que hice fue hacer láminas que tuvieron que ver con mi interpretación de ese momento de la tarjeta de tarot para contarle al lector de qué vienen, en qué momento estás en el caos, en qué momento estás frente a una decisión, que cuando uno va a hacerse una lectura de cartas sale el enamorado y piensa “se viene una pareja en mi vida”, “voy a estar enamorado” y, en realidad, el enamorado es cada vez que tomamos una decisión en nuestra vida. Sabes que nos enfrentamos a tomar una decisión y cuántas veces; hoy, desde que te levantaste hasta ahora, siempre tomas decisiones: qué me voy a poner, qué voy a desayunar, me despierto, no me despierto, tengo ganas de levantarme ahora o no y me voy caminando, me voy en bus, en uno o en otro; estamos permanentemente tomando decisiones y ese camino es bueno, que empieza en el viajero y termina en el logro.

Son esas 22 instancias que las relato en el libro a través de cosas muy simples, a mí me gusta bajar el concepto de la astrología, del tarot, soy comunicadora de televisión, por lo tanto, hablo para que entienda todo el mundo, nunca voy a hablar con palabras técnicas, para nada, al contrario, la idea es siempre, tanto con el tarot como con la astrología, democratizar y sacarlo de ese lugar de mancia o sacarlo de ese lugar de que es un mensaje que, si tenés alguna cuestión como medio única, lo podés leer, no es como cuando vas a aprender un idioma o cuando querés entender un símbolo.

Durante mucho tiempo estuvo en ese lugar; creo que el tarot sobrevivió hasta nuestros días porque se disfrazó de imágenes que la historia podía aceptar, por eso hay un papa, por eso hay una papisa, por eso un ermitaño, un mago, es como que, por ejemplo, una sacerdotisa es el concepto del conocimiento femenino que va más allá de ser hombres, ser mujer, de orientación sexual y, del conocimiento de las runas, por ejemplo, son oráculos que nos dan conocimiento de lo que lo cotidiano y la vida misma es. Entonces, lo que tuvo que hacer es como ocultarse y disfrazarse de figuras contemporánea para poder sobrevivir a todo aquello que iba a decir “esto es hechicería” y lo vamos a desarmar, se disfrazó de juego y llegó hasta nosotros y creo también en esta cuestión tan hipócrita del consumo, pero lo ridiculizo a la vez; todos alguna vez nos hemos tirados la cartas, pero, claro, no se dice, está como mal visto, pero el tarot te ordena, hoy por hoy, tenemos GPS y, si vos pones el GPS cuando sales de tu casa y ordenas tu día, seguramente tu día sea mucho más dinámico, el tarot es lo mismo, no es una solución mágica.

—¿Cómo ves a la Argentina?

—Argentina es de Cáncer, medio cielo en Cáncer, y tiene ascendente en Libra, ustedes en este momento tienen un presidente Libra, y Cáncer con este sol brillante en el medio es maravilloso, y es como decir que fueron atravesando los subsuelos, del último ya salieron, aunque no lo crean y no lo vean, pero cuando estoy en el décimo subsuelo y después estoy en el octavo, no ven que están mejor. Pero astrológicamente hay un planeta que cambia ahora el 25 de mayo, que es Júpiter, que pasa de Tauro a Libra, y toda esta cuestión de remar la economía de que se siente en el aire, la gente, la sentimos en Uruguay y en Brasil, y se va a intensificar de acá al 25 de mayo, vamos a sentir mucha más pesadez y, a pesar de eso, desde el 25 de mayo empiezan a funcionar planetas, se moverán las ideas, van a empezar a cambiar los discursos, va a empezar a cambiar todo, con este Júpiter que ustedes tienen en Libra, que es espectacular, va a colaborar mucho, de verdad.

Vine en enero y vengo ahora y me encuentro con compañeros, personas conocidas, y venían como con una de­cepción, ahora están como cuando en el hogar decimos economía de guerra y nos ordenamos, les veo ese espíritu y creo que, ya hace un año, venían sin esperanza, pero ustedes tienen que tener la certeza, ustedes son Argentina, o sea, tienen que tener las certezas de que solamente mo­viendo las cositas nomás es como que eso va a fluir, todo, vienen buenos momentos y antes de lo que crean, de verdad, antes de lo que crean van a estar bien, pero hay que tener esa confianza en lo individual y en lo colectivo.