El danés detrás de La niebla, la serie basada en el libro de Stephen King

Gracias al gran trabajo que hizo con la ficción Rita, Christian Torpe fue elegido para conducir la nueva producción terrorífica que llegará el 22 de junio. Además, habló de su relación con Damián Szifron

En el año 2012, el danés Christian Torpe comenzó la producción de la serie Rita, una comedia dramática basada en una controversial profesora de secundaria que pone en jaque todos los mandatos de la escuela tradicional. Cinco años después, esta ficción llegó a la Argentina a través de la plataforma Netflix y causó revuelo pero, por supuesto, no fue el único lugar en el que le fue bien.

Gracias a eso, el nombre del europeo comenzó a crecer y empezó a ser barajado por una gran cantidad de productores en Estados Unidos. Así fue como conoció al productor Bob Weinstein, a través de quien le llegó una de las propuestas por las que cualquier showrunner (responsable de una serie) daría todo: llevar los hilos para adaptar alguna novela del rey del terror, Stephen King.

En diálogo con diario Hoy, Torpe habló de La niebla, la serie que se estrenará el próximo 22 de junio por Spike (una cadena de televisión estadounidense), y se refirió a los encuentros que tuvo con el argentino Damián Szifron (Relatos salvajes).

—¿Qué nos podes contar sobre La niebla?

—Bob Weinstein leyó otro libreto que había escrito y vio Rita, que le gustó mucho, así que tuvimos una reunión para conocernos y me preguntó si tenía algún interés en Stephen King. Volví a leer la novela (La niebla) y me di cuenta de que era una historia espeluznante y muy oportuna sobre lo que la gente hace cuando queda cegada por el miedo. Así que acepté.

—¿Qué significa para vos ese autor?

—Lo amo, lo adoro. Crecí leyendo sus libros, así que estaba muy interesado, pero también un poco asustado, ya que nunca había escrito algo de terror.

—¿Qué implica para un productor danés ser considerado por los estudios norteamericanos?

—La gran diferencia con Estados Unidos tiene que ver con los mayores presupuestos y el acceso a talentos mundiales como Frances Conroy (Six feet under), que es una de mis actrices favoritas. Es como jugar un mundial, en vez de una liga nacional.

—¿Hay mucha diferencia entre la industria estadounidense y la de Dinamarca?

—La producción danesa está muy bien desarrollada, tanto en lo que respecta a las películas como a la televisión. Hay grandes nombres como Lars von Trier (Dogville),Thomas Vinterberg (La cacería) y Susanne Bier (En un mundo mejor) que son de mi país.

—¿Cómo te llevás con el fenómeno Rita?

—Cuando la desarrollé, no pensé que iba a viajar por el mundo, porque sentí que era muy específica para Dinamarca. De hecho, no tenía idea de que se podía llegar a ver en la Argentina.

—¿Está inspirada en alguna de tus maestras?

—Rita es algo muy divertido de hacer, siempre amé ese proyecto. Definitivamente está inspirada en mis años escolares. No tuve una profesora como ella, pero por supuesto me hubiera encantado.

—Además de La niebla, ¿estás trabajando en otra cosa?

—Por ahora estoy con la cuarta temporada de Rita y con La niebla. También estoy escribiendo una película que tendrá que esperar un tiempo. No tengo idea de cuáles serán mis proyectos futuros, pero espero que sean más temporadas basadas en la novela de Stephen King.

—¿Conocés producciones argentinas?

—Me reuní con Damián Szifron acá (en Los Ángeles) algunas veces. Es un hombre con un talento increíble y maravilloso. Vi una de sus películas y definitivamente necesito mirar más de su producción. Lamentablemente nunca estuve en el país, pero es algo que está en mi lista de cosas por hacer.

El autor de la novela confía en que la adaptación cumplirá las expectativas

Un extraño banco de niebla reposa sobre un tranquilo pueblo de Maine, Estados Unidos, y los desastres se de­satan. A partir de entonces, los habitantes de la localidad se enfrentarán a hechos sobrenaturales.

Qué mejor comienzo para Christian Torpe, el showrunner de esta nueva adaptación del libro de Stephen King, que el saludo del mismísimo maestro del terror. “La niebla estrena el 22 de junio en la Spike (una cadena de televisión norteamericana). Desearán marcar esa fecha en el calendario. Es realmente buena”, escribió King en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, los críticos ya comenzaron a difundir sus impresiones sobre el primer episodio de la serie, con opiniones cruzadas. Mientras The New York Post, por ejemplo, destacó la fotografía y la construcción de los personajes en la historia, el portal Indiewire sostuvo que “usa la tragedia humana como una muleta para crear conflicto pero no gana en nada”, y cuestionó la calidad de los personajes y las escenas de terror.