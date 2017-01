Él Mató a un Policía Motorizado, en exclusiva desde Estados Unidos

La banda platense está grabando el disco sucesor de La dinastía Scorpio en el Sonic Ranch de Texas, el complejo de grabación más grande del mundo

Este 2017, Él Mató a un Policía Motorizado, la banda platense con más recorrido y éxito en los últimos años, lanzará un nuevo disco, luego de la edición de La dinastía Scorpio en el año 2012.

En esta oportunidad, el conjunto conformado por Santiago Motorizado, Pantro Puto, Niño Elefante, Chatrán Chatrán y Doctora Muerte se fue a Texas, Estados Unidos, al Sonic Ranch. Desde allí, el guitarrista Pantro Puto (Manuel Sánchez Viamonte) comentó a diario Hoy esta experiencia, que se extenderá durante tres semanas y tendrá al prestigioso ingeniero de sonido Eduardo Bergallo (Soda Stereo) nuevamente como productor, al igual que en el EP Violencia, de 2015, y La dinastía Scorpio.

“Es un estudio cerca de El Paso, muy grande. Tenemos nuestra casa, donde estamos nosotros seis con Lucas (Rossetto, sonidista de la banda). Edu Bergallo está en otra habitación. Nos despertamos temprano y nos hacen el desayuno: huevos rancheros, bien mexicanote (sic). Después vamos directo al estudio y nos quedamos grabando ahí. Paramos al mediodía a almorzar y luego seguimos el resto del día acá, enfocados en el proceso, ya que el lugar está en el medio del desierto y no hay otro lugar adonde ir”, contó Pantro, en un parate de la grabación de sus guitarras para temas que aún no han se tocado en vivo y que se guardan celosamente bajo siete llaves.

El Sonic Ranch está emplazado en el pueblo de Tornillo, cerca de El Paso, ciudad fronteriza con México, y fue fundado en 1989 por el millonario Tony Rancich, quien viene de una familia que hizo su fortuna gracias a la exportación de la nuez pecán. Rancich no escatimó en gastos para cumplir su sueño, y hasta tiene un micrófono que usó Frank Sinatra.

Desde las tierras de Trump, Pantro dió más detalles sobre este oasis en el desierto. “El Sonic Ranch está lleno de instrumentos. El dueño puso este estudio como hobby. Dicen que Tarantino se basó en él para el personaje de Bill, en Kill Bill”, afirmó el guitarrista sobre Rancich, cuyo asombroso parecido físico con David Carradine alimenta el rumor. “Compró un montón de instrumentos y consolas, pero por su valor afectivo. Por ejemplo, hay guitarras con las que grabó Jimi Hendrix, y la consola con la que estamos grabando nosotros era de Madonna. El disco está quedando muy bueno, estamos muy contentos”, cerró el guitarrista desde la lejana Texas.