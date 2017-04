El Polaco y Silvina Luna celebrarán su casamiento el año próximo

Mientas el cantante sigue complicado judicialmente con tres causas en su contra y no le está pasando la cuota alimentaria a su hija, su pareja anunció el momento que eligieron para casarse y contó que quiere tener hijos con él

En los últimos días, El Polaco no para de ser noticia. Primero fue el anuncio de su compromiso en Las Vegas con Silvina Luna. Luego su hija Alma, de tres años, internada y sin cobertura médica, hizo poner el grito en el cielo a su madre, Valeria Aquino. Esta última, como viene contando este medio, tiene tres causas contra el cantante tropical repartidas entre el Juzgado de Familia nº 3 y nº 4 de nuestra ciudad, y además logró una medida cautelar para que el finalista del Bailando 2016 no se acerque ni se comunique con ella por el lapso de treinta días, algo que según la joven no cumplió.

Esta vez habló la exparticipante de Gran Hermano y se refirió al momento en que Ezequiel Cwirkaluk, el verdadero nombre del músico, se le declaró en la “ciudad del pecado”.

“Casi lo echan de un hotel en Las Vegas porque estaba arrodillado gritando. Después se juntó bastante gente ahí y fue muy gracioso”, contó la modelo, quien confirmó que contraerán nupcias el 23 de marzo de 2018.

Por otro lado, adelantó los planes que tienen ambos para lo que se viene: “Estamos los dos muy entusiasmados con la relación y tenemos muchos proyectos para el futuro. Obvio que queremos tener hijos, pero no ahora, porque tenemos mucho trabajo, y este año vamos a estar los dos en el Bailando. Pero sí, me gustaría que sea el padre de mis hijos”.

Luego de los problemas de salud derivados de dos intervenciones quirúrgicas que le realizó el doctor Aníbal Lotocki, y de irse a estudiar un tiempo a Nueva York, la joven rosarina se encuentra muy feliz con el momento que está transitando, tras haber conocido a su futuro marido en los camarines de la obra que compartieron en la temporada en Villa Carlos Paz. “Estoy pasando un lindo momento. No esperaba volver a enamorarme con esta intensidad. Fui a trabajar y me topé con una persona maravillosa que me trajo felicidad y mucha luz, que era lo que necesitaba para mi vida”, confesó Luna.