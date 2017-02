El punk está más vivo que nunca en la Argentina

CJ y Richie Ramone tocarán mañana en el Teatro de Flores. Además, se anunció que la banda californiana Rancid se presentará en el mismo lugar en marzo

El bajista CJ y el baterista Richie, dos miembros de The Ramones que siguen con vida, se presentarán en Buenos Aires mañana a partir de las 19, donde tocarán canciones de la mitológica banda de punk que llegó al corazón del público de este país como ninguna otra del género. El conjunto se completará con Mariano Martínez de Attaque 77 en guitarra y Seba de Expulsados en voz.

En una entrevista con Télam, Richie habló sobre el público argentino, por el cual se quita el sombrero: “Los Ramones le hablaban a la gente y la Argentina estaba lista para que le hablaran. Es increíble cómo se puede ver en los shows a cuatro generaciones de fanáticos. Es como una religión.”

Las crestas no murieron

Junto con NOFX y Bad Religion, Rancid es una de las bandas más importantes del punk estadounidense. Este año, el grupo se presentará por primera vez en el país, en el Lollapalooza, pero aún se estaba esperando que anunciaran un side­show por la cantidad de fanáticos que esperaron dos décadas para verlos en un recital, ya que se sabe que en los festivales el tiempo es muy reducido. Por eso, el anuncio del show que brindarán el 30 de marzo en el Teatro de Flores trajo mucha felicidad para los seguidores de esta banda que en los 90, con la edición de ...and out come the wolves y Let’s go, conquistó el mundo.