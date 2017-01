En el día de su cumpleaños se editan nuevas canciones de David Bowie

Hoy el fallecido músico hubiese cumplido el domingo 70 años

Este domingo, David Bowie hubiese cumplido setenta años y ya se han programado diversas celebraciones para recordar al Duque Blanco. Entre los acontecimientos se encuentra la edición de un EP titulado No Plan con tres canciones inéditas: la homónima "No Plan", "Killing a Little Time" y "When I Met You".

Asimismo, el EP contiene "Lazarus", su memorable canción del disco Blackstar, y ya hay un video (dirigido por Tom Hingston) disponible para el disfrute de todos los amantes de la música que no están listos para despedirse del gran David.