¿Encías Sangrantes prepara la despedida?

La banda nacida en el barrio Almafuerte de Berisso regresará con dos presentaciones mañana y el sábado, tras lo cual podría volver a un impasse

Hace tres años, la banda Encías Sangrantes entró en un impasse que este fin de semana se cortará para brindar dos recitales, mañana y el sábado a las 21 en la sala ubicada en 58 entre 10 y 11. Antes del esperado regreso, Carlos “Toto” Rodríguez, guitarra y voz, y el percusionista Pablo Vassena visitaron la redacción de diario Hoy, donde charlaron sobre este regreso y hablaron de la incertidumbre acerca de lo que les deparará el futuro.

—Después de 3 años vuelven a los escenarios con una fecha llamada El despertar de las tortugas, ¿por qué eligieron ese nombre?

Carlos Rodríguez:—Nosotros hicimos una pausa con Encías y volver a arrancar nos costó tres años. Nos tomamos un buen tiempo. En ese momento dijimos “hay que despertar”, y la idea se le ocurrió a Juan Cruz (bajista y cantante), en relación con la ironía que tienen nuestras letras. A lo largo de la vida de la banda grabamos tres discos, el último nos llevó mucho tiempo y trabajo. Terminamos extenuados, nos cansamos y frenamos un poco.

Pablo Vassena:—Vamos a tocar los temas de siempre. Estuve un tiempo por fuera de la banda y Toto fue el encargado y el mentor de volver a juntarnos. Vamos a hacer dos fechas y después veremos qué va a pasar.

—¿Cuáles son las influencias de Encías Sangrantes?

PV:—Nosotros no tenemos un solo genero, somos una banda “degenerada”. A lo largo de nuestra carrera, fuimos tomando de todo y con eso fuimos haciendo.

—¿Qué relación construyeron con otras bandas colegas?

CR:—Muchas y muy lindas, siempre en relación con gente de La Plata, Berisso, Ensenada y Capital. Pampa Yakuza, Andando Descalzo, La Valvular, Don Lunfardo y el Señor Otario, La Cumparsita y Se Va el Camello, entre otras. Fuimos generando amistades porque nos parecíamos: todos estábamos arrancado, compartimos fechas y fuimos creciendo.

—¿Por qué creen que esta región es una gran incubadora de bandas?

PV:—Es una ciudad donde están todas las facultades, vienen personas de diferentes lados, se van conociendo y se forman bandas. Es una cuestión de juventud, de promedio de edad, de gustos musicales. La ciudad de La Plata es un lugar de poetas y músicos.

—¿Tienen rituales antes de salir a escena?

CR:—Lo que hacemos es estar tranquilos, reunirnos entre los músicos de la banda y todos aquellos que estuvieron en los ensayos. Nos gusta comer una pizza, estar entre amigos, ni siquiera vocalizamos. A lo mejor es un ritual sin ponerle ese nombre.

—¿Qué es lo que no puede faltar en un show de Encías Sangrantes?

CR:—Fundamentalmente, todo ese público que nos fuimos encontrando en estos años que no tocamos. He ido a ver bandas y la gente me ha dicho “che, vuelvan a tocar”. Tienen que estar esas personas. También nuestros familiares, los amigos, todos los que nos apoyaron e hicieron el aguante a lo largo de los años.

PV:—En realidad a Encías lo hace la gente. Son la parte más importante, porque salimos a tocar para ellos, para que se diviertan y sean los hacedores de la fiesta.

—¿Qué le dirían a las bandas que recién empiezan?

CR:—Me gusta mucho Juana Molina y retomo algo que dijo ella: “ Todos tienen que ser originales”. Eso les digo a todos los músicos que recién empiezan. Que no sean una copia de otra cosa, que hagan música que le hace tan bien a la gente.

PV:—Hay que tocar y sentirse bien con los amigos sobre el escenario, todo lo demás viene solo.

—¿Por qué invitarían al público a ver a Encías Sangrantes?

CR:—El hecho más importante es que haremos estas dos fechas y no sabemos si vamos a seguir tocando. Estos dos conciertos serán para ver cómo nos venimos llevando, cómo fluye el recital y ver qué pasará ese día. Todo esto es muy especial para nosotros, porque hace 18 años que venimos tocando, todo tendrá un gran contenido emocional que estará en cada canción e invitado por venir.