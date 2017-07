Expareja argentina de Cristian Castro: “Ella vio los mensajes míos con él”

Luego de la escandalosa separación que vivieron durante su luna de miel el cantante mexicano Cristian Castro y su esposa Carolina Victoria Urbán, a solo 28 días de su casamiento, apareció una nueva integrante del culebrón.

Ahora, habló la argentina Karina Barboza, una expareja del músico que arrojó más leña al fuego. “Yo a él lo conocí en 2015, y estuvimos seis meses en pareja. Y volvimos a tener contacto hasta hace unos días, antes de que se separe. Me regaló pasajes para que vaya a México y viajé en junio, pero al final no lo vi y cuando me estaba volviendo para la Argentina me enteré de que se había separado. Cuando yo estuve en México hablamos por WhatsApp. Él le encontró mensajes a ella con otro hombre y ella vio los mensajes míos con él”, contó Barboza.

“Él está enojado por todo lo que se dice. El último contacto por teléfono que tuve con él fue el 16 de junio. Él me dejó por Carol”, develó la mujer.