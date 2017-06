Fabián Mazzei: el artista que apuesta a los más chicos







El actor estrenará Canciones para mirar, la producción platense que lo tendrá arriba de las tablas durante las vacaciones de invierno. En diálogo con este medio, habló acerca de la pieza y sobre su relación con Araceli González

Nacido en Flores pero criado en La Paternal, Fabián Mazzei comenzó su carrera actoral siendo muy joven. A los 24 años tuvo su primera gran oportunidad televisiva cuando se sumó al elenco de Socorro, 5º año, una serie que luego le abriría el camino para interpretar a Javi, uno de sus papeles más recordados, el cual desarrolló en Amigovios.

Más adelante, el intérprete consolidó su carrera en la televisión en tiras como Gasoleros, Campeones, Tiempo final, El sodero de mi vida, Rebelde way, la española Un paso adelante y Alma pirata, así como también incursionaría en cine y teatro de la mano de grandes exponentes. Actualmente, el actor se encuentra en nuestra ciudad preparando Canciones para mirar, una obra de María Elena Walsh, producción que lo devolverá a las tablas del Coliseo Podestá, lugar donde tiempo atrás debutó junto a China Zorrilla.

La producción infantil, que estrenará el próximo 15 de julio, está conformada por un gran elenco platense elegido mediante casting y se en­cuentra bajo la dirección general de Gastón Marioni, con la participación especial del actor oriundo de Flores.

Diario Hoy tuvo acceso a uno de los ensayos de la puesta teatral, donde Mazzei brindó detalles de cómo se prepara para la que será su primera incursión dentro del género infantil.

—¿Cómo fue el momento en que te llegó el guión de Canciones para mirar?

—La propuesta me la acercó Gastón Marioni. Yo tenía ganas de hacer un unipersonal, entonces nos juntamos con un amigo en común y fuimos a ver la obra El elogio de la risa, que protagoniza Juan Leyrado y dirige Gastón. Este trabajo me encantó. Tiempo después, nos volvimos a ver y me planteó este proyecto, que para mí es muy importante porque siempre quise hacer un infantil. Además, que fuera en el Teatro Coliseo Podestá, con una historia de María Elena Walsh y bajo la dirección artística de Damián Mahler fue un shock, vino todo junto. Fue demasiado y no tuve mucho que pensar.

—Además, debutaste en este mismo teatro con Delirante Leticia, junto con China Zorrilla…

—Sí, fue la primera obra que hice en teatro y así conocí este escenario. Me acuerdo que cuando llegamos, China me dijo: “Ahora vas a ver un teatro de verdad”. No me olvido más de esas palabras. Fue así, porque es hermoso y lo tienen espectacular.

—¿Cómo encarás tu primer trabajo en el género infantil?

—Es un desafío. Esta carrera está llena de eso y de sorpresas también. Para mí, es como empezar a jugar y a utilizar todas las técnicas que aprendimos en las clases de teatro. Hay que tener en cuenta que los chicos están con la computadora y viven otras cosas. Sin embargo, María Elena tiene una magia que la catapultó como “prócer de los chicos” y de las canciones. Así que me preparo jugando.

—¿Como actor te resulta más difícil hacer reír o hacer llorar?

—Para mí hacer reír es mucho más difícil, y a los niños, ni hablar. Uno no se da cuenta en un drama, pero quizá si hacés una comedia y estando sobre el escenario nadie se ríe, como intérprete tenés un grave problema, porque hay algo que no está bien. Charles Chaplin nos hacía reír y no habría la boca, eso es fundamental, así que creo que no todo el mundo puede hacerlo.

—Estuviste en Tierra rebelde, la producción de la RAI que fue vista por más se seis millones de personas en Europa, ¿qué mirada tenés sobre esa producción?

—Tengo un buen currículum, lo tengo que decir porque está bueno aclararlo a veces (risas). Es una serie que fue vista en toda Europa. También hice otra producción española llamada Un paso adelante, que fue un éxito durante tres años, siendo un furor en Italia. Gracias a este trabajo, vinieron a la Argentina a hacer el casting para Tierra rebelde. Ya me habían visto en la otra serie y me convocaron para un rol que iba a ser interpretado por un italiano. Sucedió que a la directora le encantó mi actuación y si bien el personaje moría en la primera temporada, al final cambiaron las circunstancias para que pudiera actuar en la segunda, que fue rodada en Uruguay.

Estoy feliz, porque cuando era chico me encantaban las películas del lejano oeste y cuando me dieron el guión, vi que estaba contextualizado en una época similar: tenía que andar a caballo, tomar clases de tiro y todo era un sueño cumplido para mí. Estaba todo el día vestido de cowboy, con las pistolas encima. Me encantó trabajar con gente de otros países.

“Me gustan las mujeres verdaderas que están a la par del hombre”

Desde hace más de una década, Fabián Mazzei comparte su vida con Araceli González. El amor entre ellos se consolidó en 2013, momento en que decidieron pasar por el altar para sellar una relación que muy pocos creían que duraría.

Sin embargo, la dupla demostró tener un vínculo muy fuerte, a tal punto que hoy Araceli y Fabián son una de las parejas más afianzadas dentro del mundo de la farándula argentina. “Tuve que pasar por muchas etapas para compartir mi vida con alguien así. Me gustan las mujeres verdaderas, que están a la par del hombre, no soy para nada machista. Ella tiene una personalidad fuerte y me encanta que sea así”, aseguró el galán sobre la actriz y modelo.

—¿Cómo es compartir tu vida con una de las mujeres más hermosas de la Argentina?

—De la Argentina y podemos llegar a decir de las más lindas del mundo (risas). Convivir en el día a día con ella es algo maravilloso. Siempre digo que lo lindo te dura cuarenta minutos, porque después tenés que llenar todo eso.

Araceli además de ser linda, es una persona inteligente, sensible, alguien que nunca se olvidó de dónde vino. Ella puede caminar con la frente en alto, puede mirar a los ojos a cualquiera, porque nadie le regaló absolutamente nada. Es respetuosa, educada y es una guerrera con todas las letras. Yo también lo soy, porque es la única manera de poder estar con una mujer así.

—¿De qué manera cuidan la intimidad?

—Nosotros hablamos de todo. Ella y yo nos llevamos muy bien, y por esto nos amamos mucho. Araceli es intensa y yo, como soy capricorniano, soy muy tranquilo, pero cuando me broto lo hago más que ella. Lo bueno y lo lindo es que no vendemos un buzón diciendo que “nos llevamos bárbaro y estamos siempre felices”. Lo certero es que nos amamos, yo la amo con locura, pero somos una pareja fuerte porque ella lo es y yo tengo mi carácter. Tratamos de que lo de afuera no nos modifique.

—¿Cómo te llevás con sus hijos?

—Nosotros vivimos con el nene (Tomás Suar), que es adolescente. Por otro lado, Flor (Torrente) ya vive sola. Sucede que uno tiene que dar ejemplos, y eso a mi me cambió la vida. El hecho de que Araceli sea mamá me obligó a bajarme de la moto, y también a tomar ciertas responsabilidades que jamás hubiera imaginado por el hecho de no tener hijos. Ella lo valora mucho a esto.

Nosotros nos cuidamos mucho, salvo lo que puedan oír los vecinos cuando nos peleamos (risas). El secreto es no caretearla.