Filtran fotos y videos hot de Magalí Mora

“Si bien vivo de mi cuerpo e hice fotos desnuda, esto no es lo mismo”, dijo la vedette tras viralizarse las imágenes

Un nuevo escándalo golpea la puerta de Magalí Mora. La vedette ya venía de una situación polémica cuando descubrió que Pablo, su novio empresario, la engañaba con otro hombre, al que ahora acusa de ser responsable de viralizar en las redes sociales fotos y videos que se tomó en la intimidad.

“Estoy muy avergonzada. Si bien vivo de mi cuerpo e hice fotos desnuda, esto no es lo mismo. Se trata de mi intimidad, de algo que compartía con mi expareja. Y es horrible que todos estén viéndolo, porque siento que se metieron en mi cama”, indicó la morocha. “Es muy triste y bajo que como hombre haga esto. Sé que fue él”, aseguró.

Cabe destacar que, días atrás, la escultural modelo había confesado haber descubierto que su exnovio le era infiel con otro hombre.

Al respecto, Mora dijo: “Yo notaba cosas raras. La intuición femenina no falla. Hasta que un día aproveché que se había dormido e hice lo que hacemos todas las mujeres: le revisé el teléfono. ¡Me tenías que ver la cara! Lo que menos pensaba encontrar eran mensajes con un hombre. No sabía qué hacer”, relató sobre el mal trago que vivió al enterarse de la infidelidad.

“Lo más cínico de todo es que descubrí que una vez me había dicho tener una reunión e irse a verlo a él, mientras a mí me había dejado durmiendo en casa. ¡Me quiero morir! No es que me moleste su condición sexual, pero jugar a dos puntas… ¡Yo me iba de Buenos Aires a verlo!”, agregó.

Sin embargo, las imágenes que trascendieron en la tarde del lunes hicieron que Magalí estallara en ira. Sobre si tomará acciones legales, Mora aseguró: “Lo voy hablar con mi abogado, a ver si se puede hacer algo”.