Final feliz para Fede Bal y Laurita Fernández

Aunque todavía no son novios oficialmente, la rubia confirmó que entre ellos hay exclusividad

Dos meses y medio duró el histeriqueo entre ambos, que se trasladó de la pantalla televisiva a las redes sociales y viceversa. Tras finalizar sus presentaciones con Sálvese quien pueda en Villa Carlos Paz, Federico Bal no perdió ni un segundo, regresó a Capital Federal y le hizo la invitación formal a la bailarina Laurita Fernández.

Así, comenzó de una vez por todas la tan esperada relación entre los dos jóvenes. La que habló fue ella, que aseguró: “Nos merecemos una chance”. Por eso, el lunes por la noche se fueron juntos a disfrutar de la noche porteña, y fueron captados por algunos medios presentes en el restaurante de Retiro en el que decidieron cenar.

“Recuperamos el tiempo perdido”, afirmó Laurita, y a su vez aclaró que por el momento no hay ningún título que los una. Entonces, ¿qué pasa entre ellos? “No sé si estoy enamorada, ¿qué sé yo? No es que me cueste decirlo, pero estamos saliendo, probando”, sostuvo la joven, y cuando fue consultada por si tienen exclusividad, respondió “más le vale”.

La que habló sin nombrarlos fue Nazarena Vélez, que, casualmente el día que se enteró de que habían blanqueado su relación, publicó una polémica frase en su cuenta de Twitter: “El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo”. ¿Qué dirán los tortolitos?