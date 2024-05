Agustín “Soy Rada” Aristarán: “Al Gran Rex en el Waze lo tengo con el ícono de mi casa”

Desde hoy se puede ver en Disney+ la nueva temporada de C.H.U.E.C.O., protagonizada por Darío Barassi y Consuelo Duval y con Agustín “Soy Rada” Aristarán en la voz del entrañable mono. Con él hablamos sobre la serie y también sobre School of Rock, que lo volverá a poner al frente de un espectáculo musical, desde junio, en el Gran Rex.

—Nueva temporada de C.H.U.E.C.O., ¿cuál es el principal desafío para que la voz sea siempre la misma y el que quiera ver episodios sueltos diga: es la misma voz?

—Escuchar el capítulo anterior (risas). No, la verdad es que trato de mantener una continuidad para que sea la misma en todos los episodios.

—¿Cómo fue encontrarle la voz al personaje? ¿Buscaste algunas influencias? ¿Viste algo para inspirarte?

—Originalmente había pensado algo más tanguero, lo descartamos, pensamos otra voz, que es finalmente la que quedó.

—Vos sos muy tanguero….

—Ojo que no pienso en tanguero por la música…

—Más por la calle del personaje.

—Claro.

—Si alguien no vio la serie hasta ahora, ¿por qué tendría que hacerlo?

—Porque se va a divertir mucho y en esta segunda temporada los guionistas se deliraron.

—¿Qué series veías de chico?

—Obviamente Alf, pero también los Thunderbirds, que ya eran viejos para cuando yo los veía.

—Que además eran horribles…

—Sí, pero los veía, como también veía a los Muppets, me encantaba la rana René.

—Se llama Kermit…

—Pero yo sigo diciéndole a Goofy, Tribilín, soy de esa época.

—Cuando te ofrecieron la serie, ¿por qué dijiste que sí?

—Por el desafío, siempre que digo que si a algo tiene que ver con eso.

—Tus últimos proyectos tienen un perfil familiar, ¿es algo que estás buscando?

—Son cosas que se dieron, pero que no estoy buscando. De hecho, próximamente se estrena Cris Miró, donde participo, y no es familiar, como tampoco lo es El reino. Y mis espectáculos no son familiares, aunque muchas veces vienen niños y niñas con sus padres, y nunca se han quejado, pero no son familiares.

—Si soñáramos y tuviéramos la chance de ponerle la voz a algún personaje histórico o nuevo de Disney, ¿a quién te gustaría doblar?

—Uh, no sé, me hubiese encantado ponerle la voz a Ansiedad, de Intensamente 2, pero es mujer y creo que ya hay alguien, pero me hubiese encantado porque me identifico mucho con ella. Si no a algún personaje completamente nuevo, alguien de cero, como Chueco.

—Vos le has puesto ya la voz a otra película…

—Sí, a una hiena, y ahora se viene Mufasa, así que atención, Disney.

—¿Qué te llevaste de la experiencia de C.H.U.E.C.O.?

—El entrenamiento. Increíble. Son seis personas moviendo al muñeco y yo grabando la voz luego, no lo hice en simultáneo al rodaje, ya estaba todo filmado.

—Terminaste Matilda y te dijeron: ahora vamos con School of Rock, ¿qué pensaste?

—Recontra sí, mil sí, me emocionó la propuesta, es increíble. Si ya Tronchatoro era el papel de los sueños para hacer un musical, esto es una locura, lo digo y todavía no lo creo mucho, no lo creo, estoy ensayando, 24/7, pero mucho no lo creo.

—¿Da miedo estar a la altura del desafío?

—Da miedo, sí, todo, pero cuando me da miedo quiere decir que está bien, que está bueno el proyecto y me da miedo, me está llevando, pero también lo estoy buscando porque yo quiero actuar. A mí me gusta, estoy buscando este lugar de actor, ahora se estrena la serie de Cris Miró, C.H.U.E.C.O., y participé de El Reino también. School of Rock, niños de nuevo, 39, me atrevo a decir que es el mejor espectáculo que va a ver la familia, es una bomba el espectáculo, es demencial, porque además es demencial que las cuatro productoras más potentes del teatro de Argentina se unan para hacer una megaproducción. En este momento, eso es increíble y agradezco, puro agradecimiento.

—¿Con qué te conecta la obra? ¿A dónde te lleva?

—A mis bandas de garaje, porque hacíamos todo porque nos gustaba, no había redes sociales, no había likes, lo hacíamos porque nos gustaba, porque teníamos ganas y una necesidad inmensa de hacerlo, para qué, para hacerlo.

—Otra vez el Gran Rex…

—Es como mi casa, de hecho en el Waze lo tengo con el icono de mi casa, porque hice Matilda, Aladdin, ahora School y también mis espectáculos. El dueño me decía: ya sos más que Sandro. Con Matilda hicimos 122 funciones, y ya con esta salieron 68 a la venta.

—Vas a estar en la serie sobre Cris Miró, ¿qué podés contar?

—Voy a hacer del hermano. El trabajo de Mina Serrano es increíble. Yo conocí al hermano real y lo conocí en el mismo momento en el que él conoció a Mina en un set y a sus hijas y llorando me decían: es mi tía. Él la conoció rodando las escenas en el Maipo, y la serie tiene una sensibilidad para tratar la historia de Cris Miró, que fue una persona superimportante en el mundo del entretenimiento argentino, que después abrió una puerta para muchas, y yo creo que esa serie la va a romper.

—Un año intenso tenés…

—Sí, School en junio, ahora se estrena C.H.U.E.C.O., después con la gira nacional, y voy a estar pasando las fiestas en Portugal, porque voy a estar de gira allá. Además se viene algo audiovisual que no puedo aún contar nada.