Juan Szela, el platense que revoluciona el mundo de la ilustración

Juan Szela, el reconocido ilustrador y licenciado en Artes Audiovisuales platense, está a punto de lanzar una marca nueva que servirá como un espacio de expresión para el público, que permitirá seguir cautivando a sus seguidores con su arte y reflexiones profundas. Con él hablamos para saber más de sus comienzos en la ilustración.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar al cien por cien al dibujo y a crear estas imágenes tan inspiradoras para muchos?

—En 2018 fue como que tuve una revelación medio a la mitad de la carrera. Yo estaba estudiando cine y bueno, por una situación personal necesitaba un medio de expresión mucho más exprés y más así de catarsis, terapéutico y lo encontré en el dibujo, conectándome con mi infancia donde yo dibujaba un montón, pero me había desconectado muchos años. Y, bueno, me volví a conectar creando la página y dedicándome a plena humanista y así fue como toda la comunidad creció.

—¿Cuándo supiste que en realidad el dibujo tenía que estar asociado con algún tipo de mensaje o algún tipo de concepto que acompañara a la gente? Podría haber sido que directamente hubieras hecho dibujos o viñetas o personajes, pero sin este trasfondo que tiene cada una de tus ilustraciones...

—Como que me salió expresado de esa manera, como personajes hablando, tiras así con diálogo y, bueno, yo sentía que era lo que me hacía bien para poner en palabras lo que me estaba pasando en ese momento. Y bueno, supe que era un lindo medio de expresión. A la hora de compartirlo con la gente también sentí como ese apoyo, como que no era yo solo el que estaba viendo esto, sino como que había un montón de gente que también para él estaba pasando lo mismo.