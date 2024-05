La palabra de la mujer que inspiró a Martha de Bebé reno

En una entrevista televisiva que ha generado gran controversia, Fiona Harvey, la inspiración para el personaje de Martha en la exitosa serie de Netflix Bebé reno, desacreditó rotundamente las afirmaciones de Richard Gadd, creador del programa, sobre una avalancha masiva de correos electrónicos.

“En el transcurso de tu relación con Richard Gadd le enviaste 41.000 mails, 350 mensajes de voz, 744 tuits, 48 mensajes en Facebook y 106 cartas”, enumeró el presentador durante la entrevista. “Eso simplemente no es cierto”, respondió Harvey de manera tajante.

Harvey continuó exponiendo su versión de los hechos: “Si alguien manda esa cantidad de mails, ¿cuántos serían por día? Demasiados. Nada de eso es cierto. Creo que hubo un par de intercambios de mails, pero no más que eso”.

Además de refutar las acusaciones sobre la supuesta lluvia de comunicaciones, Harvey arremetió contra Gadd, afirmando: “Richard Gadd es psicótico y está completamente loco”. También reveló detalles sobre su relación con el creador de la serie, incluyendo un incidente en el que él supuestamente le propuso tener relaciones sexuales: “Me pidió que me acostara con él. Le dije que no, que no estaba interesada”.

Además, aclaró: “No abusé de Gadd, tal como se muestra en el show, y tampoco estuve presa”. “Lo vi durante dos o tres meses. Él solía trabajar durante algunos días, pero yo iba al bar en cualquier día para comer”, sentenció.

Después del estreno de la serie, Harvey fue atacada en las redes y hasta recibió amenazas de muerte. “No recibí un pedido de disculpas por parte de Netflix ni de él. Para alguien que dice que siente lástima por mí... no recibí ningún pedido de disculpas”, concluyó.