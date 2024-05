Jey Mammón volvió a la tele y habló de todo

El almuerzo de Juana Viale marcó un doble regreso ayer, no solo la vuelta de la nieta de Mirtha Legrand a la conducción de su programa, sino también la de Jey Mammón a los medios.

El comediante y músico se mostró distendido y respondió cada una de las preguntas de la conductora. “Estoy superbién, con un presente superfeliz, tengo proyectos”, dijo, y agregó: “Estoy haciendo terapia, estoy comiendo mejor, tengo proyectos hacia adelante y quiero decir que me invitó tu abuela también y vos, no es que dije que no a tu abuela”. Antes Viale había dicho: “Hay mucho runrún sobre el invitado, pero este programa es abierto y apartidario y recibimos a todos para que puedan expresarse”.

Puntualmente, sobre su relación con Lucas Benvenuto, contó: “Fue una relación consentida que tuvimos, ya lo conté muchas veces, duró muchos años, la causa prescribió y yo lo denuncié por injurias y calumnias, se dice que yo perdí un juicio y no fue así, fue la demanda que yo presenté, que se desestimó por cuestiones formales. En este momento para mí es tema cerrado, yo no quiero hablar más. Quiero soltar. Hubo una condena de mucha gente, pero no sentí que fue social, seguramente hay mucha gente que necesita escuchar todo esto; si bien soy víctima, no me hago la víctima, por el respeto al tema”.

Luego tuvo un cruce con la periodista Valeria Sampedro, quien le recordó que en realidad no fue declarado inocente, sino que su causa prescribió, y cerró contando su vuelta a la televisión, a la radio y al teatro.